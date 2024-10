Halloween, in Usa spesa totale in calo a 11,6 mld dlr: con inflazione record per i dolciumi

Per i costumi gli americani dovrebbero spendere altri 3,8 miliardi di dollari. L'interesse per quelli per gli animali domestici resta costante: statunitensi spenderanno ben 0,7 miliardi di dollari

Halloween, una delle feste americane più celebrate al mondo, è ormai alle porte. E anche dal punto di vista economico è una festa tanto attesa per capire l'andamento dell'economia e dei consumi negli Stati Uniti alle prese, come in altri paesi nel mondo, con l'inflazione. Secondo un'analisi per la National Retail Federation condotta da Prosper Insights & Analytics la spesa totale per Halloween negli Usa dovrebbe raggiungere gli 11,6 miliardi di dollari, in lieve calo rispetto ai 12,2 mld di dollari dello scorso anno. La parte del leone la faranno come sempre i dolcetti che i bambini mascherati minacciando eventuali ritorsioni sotto forma di scherzetti ('trick or treat?') raccoglieranno in quell'occasione. Per i soli dolciumi Nrf stima una spesa di 3,5 miliardi di dollari mentre S&P stima che la spesa negli Stati Uniti per le caramelle dovrebbe raggiungere addirittura la cifra record di 4,1 miliardi di dollari (+3,5% sul 2023), quasi il doppio rispetto a quanto spendevano i consumatori un decennio fa.

Dopo essere aumentati del 6% l'anno scorso e del 14% nel 2022, i prezzi delle caramelle negli Stati Uniti, sottolinea l'agenzia di rating, sono aumentati 'solo' dello 0,9% quest'anno ma il costo delle materie prime - zucchero e cacao in primis - ha continuato a crescere a due cifre, costringendo i produttori di caramelle a concentrarsi maggiormente su quelle non al cioccolato. Complessivamente, rileva S&P in uno studio, la spesa per Halloween delle famiglie è stimata in circa 30,89 dollari ma sebbene si preveda che la crescita sia di poco inferiore alla media pre-pandemia, si può prevedere che il rallentamento dell'inflazione possa ridurre le vendite reali di quest'anno. Gli acquisti reali di caramelle di Halloween (cioè i volumi), dovrebbero rimbalzare nel 2024, con una crescita del 2,4% dopo un calo del 10% e del 3,7%, rispettivamente, negli ultimi due anni. Secondo le nostre previsioni, la spesa reale per i dolciumi di Halloween salirà a 23,11 dollari per famiglia, circa quanto una famiglia ha speso per i dolciumi nel 2019 - ancora al di sotto della corsa allo zucchero registrata nel 2021.

La National Retail Federation stima poi in 3,8 miliardi di dollari la spesa negli Usa per le decorazioni. Anche per i costumi di Halloween gli americani dovrebbero spendere altri 3,8 miliardi mentre per i biglietti di auguri viene stimata in 0,5 miliardi di dollari. La spesa per i costumi per adulti dovrebbe raggiungere 1,8 miliardi di dollari, mentre la spesa per i costumi per bambini dovrebbe toccare 1,3 miliardi di dollari. Come negli anni precedenti, l'interesse per i costumi per animali domestici rimane costante e si prevede che raggiungerà 0,7 miliardi di dollari.

Per questo Halloween, rileva Nrf, 2,6 milioni di bambini hanno in programma di vestirsi da Spider-Man, 1,8 milioni da fantasma, 1,7 milioni da principessa, 1,6 milioni da strega ,mentre 1,5 milioni opteranno per il costume del supereroe preferito. Fra gli adulti, invece, 'vince' il costume da strega (a sceglierlo 5,8 milioni di donne), 3 milioni si maschereranno da vampiro, 1,6 milioni da gatto, 1,5 milioni da Batman e 1,4 milioni da pirata. I costumi più popolari per gli animali domestici includono la zucca (10%), l'hot dog (6%), il pipistrello (4%), il fantasma (3%) e il calabrone (3%).

"Halloween si inserisce tra gli eventi di consumo più rilevanti negli Stati Uniti, insieme alle festività natalizie, al ritorno a scuola, a San Valentino e alla Festa della Mamma. Tuttavia, la ricorrenza di fine ottobre si distingue non solo per la partecipazione diffusa, ma anche per il suo ruolo di indicatore della propensione dei consumatori a spendere", osserva Gabriel Debach, Italian market analyst di eToro in un report.

"In un contesto economico incerto, il modo in cui i consumatori celebrano Halloween può offrire spunti utili per comprendere l’orientamento della spesa nei mesi successivi, anticipando potenzialmente le dinamiche di consumo per le festività natalizie. Il mercato consumer - sottolinea l'analista - continua a cercare segnali di fiducia nelle abitudini di spesa, e Halloween potrebbe rappresentare un banco di prova importante per valutare la capacità delle famiglie di mantenere livelli di consumo elevati, anche in un contesto di pressione economica. In un momento in cui la solidità del consumatore americano è cruciale per sostenere la crescita economica, eventi come Halloween assumono un significato che va oltre la semplice festività, offrendo indicazioni sulle future tendenze di spesa e, di riflesso, sulle aspettative per la performance dei mercati nel quarto trimestre".