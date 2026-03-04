circle x black
Honor, IA e rivoluzione robotica al MWC 2026

Il marchio cinese ridefinisce il concetto di intelligenza artificiale attraverso dispositivi semoventi, batterie al silicio-carbonio e il debutto dell'umanoide domestico

04 marzo 2026 | 18.14
Redazione Adnkronos
Al Mobile World Congress 2026, Honor segna il superamento della telefonia tradizionale attraverso l’Alpha Plan, un progetto che punta a un'integrazione totale della tecnologia nel quotidiano. "Alpha Plan è un investimento di circa 10 miliardi di dollari dove vogliamo sviluppare l’intelligenza artificiale che possa abbracciare tutto un ecosistema, che arrivi anche da altre industrie", dice Pier Giorgio Furcas, Deputy General Manager Italia e Svizzera di Honor.

Il protagonista assoluto della kermesse è l’Honor Robot Phone, un dispositivo dotato di micromotori e di un sistema gimbal che gli conferisce reali capacità motorie. Il terminale non si limita a inquadrare l’interlocutore, ma segue fisicamente l’utente nello spazio”. Il Robot Phone è la combinazione di un assistente virtuale, ma fisico, dove siamo riusciti a unire il quoziente intellettivo con il quoziente emozionale", dice Furcas. E Thomas Bai, Product Expert del Robot Phone di Honor, aggiunge: “Abbiamo integrato un braccio robotico a quattro gradi di libertà direttamente all'interno del telefono. Questo rende l’interazione col dispositivo completamente diversa, poiché il telefono può ora percepire e interagire con il mondo fisico”.

L’ingegneria dei dispositivi pieghevoli raggiunge un nuovo vertice con il Magic V6, caratterizzato da uno spessore record di soli 8,75 millimetri. L’innovazione principale risiede nel comparto energetico, dove la quinta generazione di batterie al silicio-carbonio permette di alloggiare un’unità da 6.660 mAh in un corpo estremamente sottile. Oltre alla potenza, il brand ha puntato sulla durabilità del prodotto per rispondere alle richieste del mercato. "Con il V6 abbiamo migliorato tantissimo la resistenza del telefono, così che possa essere utilizzato in totale tranquillità", precisa Furcas. Il terminale, mosso dalla piattaforma Snapdragon 8 Elite Gen 5, integra schermi LTPO di ultima generazione, garantendo prestazioni elevate e un’autonomia senza precedenti nel settore dei foldable.

La strategia di diversificazione si completa con la presentazione del primo robot umanoide del marchio dedicato all’assistenza domestica. Questo automa incarna la transizione di Honor verso l’intelligenza artificiale incarnata, capace di fornire supporto personalizzato nell'ecosistema di casa, pur mantenendo una filosofia di supporto e non di sostituzione. "Il robot è visto come un compagno che può lavorare nelle fabbriche o per le ispezioni; deve essere di accompagnamento e non in sostituzione dell'essere umano", dice Furcas. Sebbene il progetto sia ancora in una fase di affinamento, i vertici dell'azienda guardano già al domani. Siamo in uno stato primordiale, ma le cose che abbiamo visto sul Robot Phone potremo in futuro vederle all'interno di un robot umanoide”.

