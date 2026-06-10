circle x black
Cerca nel sito
 

Hydrogen Expo 2026: Bialetti (Arco Technologies), 'occasione per diffondere la cultura dell'idrogeno'

10 giugno 2026 | 17.22
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Per noi questa Fiera è importante per informare gli utenti e clienti di cosa significa idrogeno e dove può essere l'applicazione più importante e necessaria, non tanto per un discorso green, ma proprio per l'utilizzo in sé, soprattutto in ambiente industriale, non tanto nell'automotive stradale, dove già ci sono di grossi player. Crediamo in questa fiera e stiamo cercando di dare istruzioni il più possibile tramite l'università che sono sullo stand e al pubblico che si avvicina per la prima volta a questo settore abbastanza importante". Lo ha detto Alessandro Bialetti, Direttore Vendite Marketing Arco Technologies, alla V edizione di Hydrogen Expo, la più grande mostra-convegno italiana dedicata al comparto tecnologico per lo sviluppo della filiera dell'idrogeno, organizzata da Mediapoint & Exhibitions e in svolgimento a Piacenza Expo fino all'11 giugno 2026.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
News to go
Latte crudo e focolaio di infezioni, l'allarme in Usa
Anna Valle: "La bellezza? Al cinema è stata deterrente per alcuni ruoli" - Video
Al via Taormina Film Festival 72 con il cast di 'House of the Dragon 3' - Videonews dalla nostra inviata
Meloni: "L'Italia non è la repubblica delle banane, regole si rispettano" - Video
News to go
Sciopero treni 11 giugno, sindacati di base confermano lo stop
Missione Artemis III, Parmitano: "Un sogno che si avvera" - Video
Vendée Arctique, lo skipper Beccaria si tuffa per liberare la barca da una rete - Video
Alberto Angela: "Nuova specie marina con mio nome? Sorpresa meravigliosa" - Video
Forum Pa, ecco Ettore: il robot umanoide che fa la guida nei musei﻿ - Video
News to go
Estate 2026, turismo a livelli record in Italia
Capriolo cade in un canale a Udine, il salvataggio dei vigili del fuoco - Video
Nucleare, il Nobel Giorgio Parisi: "È una distrazione, commercialmente inutile" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza