Hydrogen Expo 2026: Riva (Maximator Italy e Inox Riva Srl), 'celebriamo traguardo di 7 stazioni di H2'

"Abbiamo deciso di presenziare anche quest'anno all'Hydrogen Expo e giocando con il numero 7 perché nel corso degli ultimi due anni e mezzo la tecnologia Maximator Hydrogen è stata scelta per la realizzazione di 7 stazioni di rifornimento idrogeno, cinque delle quali sono già state completate, due sono anche ufficialmente aperte al pubblico e altre due sono in fase di completamento". E' quanto affermato da Matteo Riva, Responsabile Maximator Italy, alla V edizione di Hydrogen Expo, la più grande mostra-convegno italiana dedicata al comparto tecnologico per lo sviluppo della filiera dell'idrogeno, organizzata da Mediapoint & Exhibitions e in svolgimento a Piacenza Expo fino all'11 giugno 2026.