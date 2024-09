Hydrogen Expo, Potestà (Mediapoint & Exhibitions): “Da 30 a 200 espositori in soli 3 anni”

“A questa terza edizione di Hydrogen Expo sono presenti 200 espositori, quando nella prima edizione del giugno del 2022 ne aveva poco più di 30. Il balzo in un lasso di tempo molto ristretto è stato quindi notevole. Siamo la più grande mostra-convegno italiana, nonché una delle più note a livello internazionale, grazie a un lavoro di networking e di promozione della manifestazione all’estero”. Così Fabio Potestà, direttore di Mediapoint & Exhibitions, a margine della giornata inaugurale della terza edizione di Hydrogen Expo, la più grande mostra-convegno italiana interamente dedicata al comparto tecnologico per lo sviluppo della filiera dell’idrogeno, in svolgimento al Piacenza Expo dall’11 al 13 settembre 2024 e organizzata da Mediapoint & Exhibitions.