Ia, Conte (Inps): "Può sgravare il personale dai compiti più ripetitivi"

“L’intelligenza artificiale può sgravare il personale dai compiti più ripetitivi, liberando risorse per mansioni a maggior valore aggiunto”. Così, nel corso del 'Welfare & Hr Summit', Giuseppe Conte (direttore centrale risorse umane di Inps) ha posto l’accento sull’importanza dell’innovazione tecnologica per il pubblico impiego. Secondo Conte, per assicurare una transizione efficace, “è imprescindibile formare adeguatamente il personale, accompagnandolo nell’uso di strumenti evoluti, così da migliorare l’efficienza e la qualità del servizio ai cittadini”.

E Conte ha evidenziato quanto la valorizzazione del merito sia fondamentale per il futuro delle istituzioni pubbliche: “incentivare i risultati e premiare le performance di eccellenza permette di mantenere alta la motivazione e migliorare costantemente i servizi”. Conte ha poi sostenuto l’importanza di favorire il passaggio di competenze tra generazioni: “La possibilità di trattenere al lavoro personale esperto rappresenta un’opportunità preziosa per creare veri e propri percorsi di mentoring, assicurando che il know-how non vada disperso”.

E per quanto riguarda il lavoro da remoto ha sottolineato che "Offrire modalità di lavoro flessibili come lo smart working non è solo una questione di benessere del personale, ma anche di competitività del settore pubblico”. “La flessibilità consente di rispondere alle esigenze delle nuove generazioni, rafforzando il senso di appartenenza e favorendo la produttività. In questo modo, possiamo creare un circolo virtuoso che attrae e trattiene i migliori talenti, garantendo un ricambio generazionale sostenibile e di qualità”, ha concluso Conte.