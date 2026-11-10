Ia, Zingaretti (Pd): "Sovranità non è sinonimo di autarchia, ma significa avere libertà di scelta"

Le parole dell’eurodeputato e capodelegazione del Partito democratico nel suo intervento in occasione di 'AI Sovrana per l’Europa: IS-IA, l’architettura digitale italiana di Engineering Group', evento promosso da Engineering, al Parlamento europeo di Bruxelles.
“Senza economia di mercato non esiste la democrazia”. E' con questa frase di Luigi Einaudi che l’eurodeputato e capodelegazione del Partito democratico, Nicola Zingaretti, ha aperto il suo intervento in occasione di 'AI Sovrana per l’Europa: IS-IA, l’architettura digitale italiana di Engineering Group', evento promosso da Engineering, al Parlamento europeo di Bruxelles. Al centro del confronto, la necessità di sviluppare un’intelligenza artificiale sovrana, sicura e governabile, che permetta a imprese e Pubbliche Amministrazioni di utilizzare le migliori tecnologie disponibili, mantenendo il controllo sui dati, sulle infrastrutture, sui modelli e sul patrimonio di conoscenze generato attraverso il loro utilizzo.
Zingaretti ha sottolineato: “Condivido l’approccio che sovranità non è sinonimo di autarchia, ma significa piuttosto avere alternative proprie è libertà di scelta, garantite proprio dal pluralismo di mercato. Ciò che dobbiamo aver chiaro è che siamo in fase di grande sviluppo delle tecnologie. L’Europa si è concentrata su provvedimenti che hanno definito regole a tutela di economia di mercato, ma il 90 per cento dei dati è attualmente su tecnologie non europee. Il tema della competitività ci mette in discussione e ora l’obiettivo, già ambizioso, è di triplicare i dati nel continente”.