Iannarelli (Next Group), 'non pensare solo a creatività, ma anche a supporto completo clienti'

"L'altro aspetto ci dice che non dovremmo pensare solo alla creatività, ma anche a come possiamo offrire un supporto completo ai nostri clienti, che va dalla gestione degli ospiti ai team tecnologici ed a tutto ciò che ruota attorno a questo ecosistema". Sono le parole di Alexandra Iannarelli, innovation manager Next Group, al Bea World Festival all'Auditorium Parco della Musica a Roma, a "What's Next? Il futuro della Brand Experience in Europa", dove 27NAMES ha pubblicato il primo European Experience Index 2025 (EEX).