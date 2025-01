“Si può fare sempre meglio e puntare a riprendere una o due posizioni nel ranking europeo”. Così, Marco Falzetti, direttore Agenzia per la promozione della ricerca europea, in occasione della presentazione della seconda edizione dello studio “Ricerca e Innovazione ICT in Italia”, realizzata da Anitec-Assinform in collaborazione con Apre, l’Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea.