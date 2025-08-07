circle x black
Lo rende noto il Consiglio di Amministrazione di Italian Exhibition Group S.p.A. società leader in Italia nell’organizzazione di eventi fieristici internazionali e quotata su Euronext Milan

Ieg, ricavi a 149,3 milioni (+13,2%), adjusted ebitda a 39,2 milioni (+8,8%)
07 agosto 2025 | 16.55
Redazione Adnkronos
Nel primo semestre Ieg ha chiuso con ricavi a 149,3 milioni di euro, +13,2% rispetto allo stesso periodo e un ebitda adjusted pari a 39,2 milioni di euro, in miglioramento di 3,2 milioni di euro (+8,8%), rispetto al 2024. Lo rende noto il Consiglio di Amministrazione di Italian Exhibition Group S.p.A. (Ieg) società leader in Italia nell’organizzazione di eventi fieristici internazionali e quotata su Euronext Milan.

“I risultati del primo semestre, che evidenziano una crescita di tutti i principali indicatori economici e dei kpi industriali, confermano nuovamente la validità delle scelte strategiche di Ieg e la capacità di generare valore per i propri stakeholders”, ha sottolineato l’Amministratore Delegato del Gruppo Ieg, Corrado Arturo Peraboni.

“Tali risultati sono stati conseguiti grazie ai nostri prodotti core nel segmento degli eventi organizzati, quali VicenzaOro, Sigep e RiminiWellness, al lancio del nostro primo evento in Arabia Saudita nell’ambito del fitness, organizzato da Ieg Arabia, e due nuovi eventi in Brasile. La robusta crescita del semestre è anche frutto delle attività congressuali (+45% YoY) nell’ambito del quale mi preme evidenziare l’aggiudicazione della gestione del Palazzo dei Congressi e degli Eventi di Fiuggi, con il quale saremo in grado di ampliare l’offerta geografica alla nostra clientela, e l’aggiudicazione dell’International Federation of Adapted Physical Activity (Ifapa) congress che si terrà a Rimini nel 2029”, ha concluso Corrado Arturo Peraboni.

