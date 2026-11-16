Il 18 novembre a Roma la quinta edizione di 'Valore Geometra', 'Il valore della certezza'

Si terrà mercoledì 18 novembre a Roma, all'Auditorium Antonianum, la quinta edizione di Valore Geometra, il convegno nazionale promosso da Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati, Fondazione Geometri Italiani e Cassa Geometri. Il titolo, 'Il valore della certezza. Semplificazioni, competenze e riforme per trasformare il patrimonio costruito in fattore di crescita, sostenibilità e sviluppo', indica il tema: la certezza delle regole come condizione per recuperare il patrimonio edilizio che il Paese già possiede. Lo stato legittimo è la prova che un edificio è in regola: l'insieme dei titoli e degli atti che ne ricostruiscono la storia, da ciò che è stato autorizzato a ciò che è stato regolarizzato nel tempo. È, di fatto, la carta d'identità edilizia dell'immobile. Senza questa prova non si può ristrutturare, accedere agli incentivi o, in molti casi, vendere con serenità. Chi ha acquistato una casa molti anni fa, magari con pratiche note al Comune e mai contestate, dovrebbe poter sapere con certezza da quale situazione partire per ristrutturarla o metterla in sicurezza. Spesso non è così: i documenti non si trovano, le norme si prestano a interpretazioni diverse, e lo stesso caso riceve risposte differenti da un territorio all'altro. La disciplina dello stato legittimo è stata introdotta dal decreto Semplificazioni del 2020 e rivista dal decreto Salva Casa del 2024, ma la sua applicazione resta incerta, mentre è in corso la riforma del Testo unico dell'edilizia. L'incertezza non pesa solo sui proprietari: ricade sui tecnici, sulle imprese e sulle amministrazioni, cioè su tutta la filiera del recupero. E i geometri, professionisti di prossimità per le famiglie soprattutto nei comuni più piccoli, si trovano spesso a farsi carico di responsabilità che non dovrebbero essere loro. Il tema crescerà con il passaggio generazionale: molte case cambieranno proprietario per successione nei prossimi anni, e ricostruirne la storia sarà ancora più difficile.

In Italia si contano 68,4 milioni di unità immobiliari, di cui 36,4 milioni residenziali (Catasto, 2025); il 93,2% delle abitazioni appartiene a cittadini. È un patrimonio distribuito sul territorio: nei comuni fino a 5.000 abitanti vive il 16,4% della popolazione ma si trova il 22,1% delle abitazioni, circa 81 ogni 100 residenti. Più di un'abitazione su quattro (26,9%) non risulta occupata, quota che sale al 45,1% nei piccoli comuni e a quasi una su due nella montagna interna. E il recupero è appena cominciato: negli ultimi dieci anni gli interventi di riqualificazione hanno interessato il 15-20% delle abitazioni, ma le ristrutturazioni profonde, capaci di cambiare la classe energetica dell'intero edificio, riguardano circa il 6% del patrimonio residenziale. Al centro della giornata la ricerca del Centro Studi della Fondazione Geometri Italiani, realizzata con Smart Land e Cgia Mestre, basata su due indagini dirette, a quasi 13.000 geometri e a un campione rappresentativo di 1.000 famiglie: misura quanto l'incertezza sullo stato legittimo pesi su lavori, compravendite e accesso agli incentivi, e ne stima l'impatto economico. Sulla base di questi risultati i Geometri presentano una proposta di modifica di dieci articoli del Testo unico dell'edilizia e del Codice dei beni culturali e del paesaggio, come contributo alla riforma in corso: interventi mirati per rendere più chiara e verificabile la ricostruzione dello stato legittimo, senza nuovi oneri per la finanza pubblica e senza deroghe alle norme di sicurezza.