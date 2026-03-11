Il fiore tropicale ylang ylang nella profumeria di oggi

In collaborazione con: Notino

Nella profumeria contemporanea alcune materie prime continuano a esercitare un fascino costante grazie alla loro complessità aromatica e alla loro lunga tradizione culturale. Tra queste si distingue l’ylang ylang, fiore tropicale originario del sud est asiatico che da secoli viene utilizzato per la produzione di essenze profumate. La sua presenza nelle composizioni olfattive contribuisce a creare accordi caldi, avvolgenti e profondamente riconoscibili.

Il profilo olfattivo di ylang ylang

L’aroma di ylang ylang è tra i più articolati nel panorama delle materie prime utilizzate in profumeria. Si caratterizza per una struttura floreale intensa che ricorda il gelsomino e il neroli, accompagnata da sfumature fruttate e cremose. In una composizione olfattiva un profumo con note di ylang ylang introduce una dimensione morbida e luminosa che tende a rendere la fragranza più rotonda e sensuale. Dal punto di vista tecnico questa materia prima viene spesso collocata nelle note di cuore - il nucleo della fragranza che ne determina il carattere principale - dove contribuisce a stabilizzare e armonizzare l’intero bouquet aromatico. La sua intensità aromatica consente inoltre di amplificare la percezione delle altre note floreali presenti nella composizione. Per questo motivo viene utilizzato frequentemente come elemento di unione tra accordi freschi e accordi più caldi e persistenti.

Dalla pianta alla fragranza

La fragranza di ylang ylang deriva dai fiori dell’albero Cananga odorata, una specie botanica che cresce prevalentemente nei climi tropicali dell’Asia e del Pacifico. I petali vengono raccolti quando sono ancora freschi e successivamente sottoposti a un processo di distillazione a vapore. Questa tecnica consente di ottenere diverse frazioni di olio essenziale, ciascuna con caratteristiche aromatiche differenti. Le prime distillazioni producono essenze più leggere e volatili, mentre le frazioni successive risultano più cremose e persistenti. Tale stratificazione rende l’ylang ylang particolarmente versatile nelle formulazioni profumate.

Il ruolo nelle composizioni olfattive moderne

Nella costruzione di una fragranza l’ylang ylang svolge spesso una funzione di collegamento tra diverse famiglie olfattive. La sua componente floreale si integra con facilità con accordi agrumati, speziati o legnosi. In combinazione con il gelsomino crea composizioni luminose e romantiche, mentre l’incontro con il patchouli produce effetti più profondi e sensuali. Anche le note di rosa, bergamotto, sandalo e vaniglia trovano nell’ylang ylang un elemento di equilibrio capace di conferire struttura e morbidezza al profumo.

Il significato culturale e simbolico di ylang ylang

Oltre alla dimensione strettamente olfattiva, l’ylang ylang possiede anche un forte valore simbolico in molte culture tropicali. Nelle regioni del sud est asiatico e nelle isole del Pacifico i suoi fiori vengono tradizionalmente associati all’idea di amore, prosperità e armonia domestica. In alcune cerimonie nuziali i petali vengono sparsi sul letto degli sposi come augurio di felicità e fertilità. Questo patrimonio simbolico ha contribuito alla diffusione della pianta anche nella profumeria occidentale, dove l’ylang ylang continua a evocare sensualità, calore emotivo e una dimensione sensoriale legata alla sfera dell’intimità.

L’ylang ylang rappresenta una delle materie prime più emblematiche della profumeria. La sua ricchezza aromatica permette di costruire fragranze equilibrate e riconoscibili. Per questo continua a occupare un ruolo centrale nella ricerca olfattiva contemporanea.