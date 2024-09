IL GRUPPO MONDELEZ INTERNATIONAL ENTRA NEL MERCATO DELLE BARRETTE PROTEICHE IN ITALIA CON IL BRAND GRENADE

In collaborazione con Grenade

Il Gruppo Mondelez International, leader globale nel settore snacking, entra nel mercato delle barrette proteiche in Italia con il brand Grenade. A seguito dell’acquisizione avvenuta nel 2021, Mondelez International porta sugli scaffali italiani i prodotti Grenade, marchio britannico nato nel 2010 e amato da milioni di consumatori in oltre 80 Paesi.

La domanda di alimenti e integratori proteici è in rapida espansione e, nel 2023, ha registrato un aumento dell’8,4% rispetto all’anno precedente . Secondo il quinto rapporto annuale State of Snacking™ di Mondelez International, sempre più consumatori preferiscono gli snack ai pasti tradizionali, orientando le loro scelte verso prodotti che offrono benefici concreti come l'aumento dell'energia (75%), il miglioramento dell'umore (74%) e la coerenza con i propri obiettivi di fitness (70%).

In particolare, l'attenzione dei consumatori verso alimenti ricchi di proteine è cresciuta esponenzialmente. Nel 2023, infatti, ben 7,4 milioni di famiglie italiane hanno acquistato prodotti ad elevato contenuto proteico, evidenziando una penetrazione nel mercato pari a circa il 30%. In Italia, il mercato delle barrette proteiche vale circa 47 milioni di euro nel 2023, registrando una crescita del 16% rispetto all’anno precedente .

In linea con queste tendenze, l’ingresso di Grenade nel mercato italiano si inserisce perfettamente in questo contesto, rappresentando una mossa strategica per Mondelez International, volta a rafforzare la propria presenza in un segmento in forte espansione. Grenade, con la sua identità dirompente e distintiva, risponde alle nuove tendenze di consumatori, sempre più attenti al gusto e alla nutrizione. Nello specifico, le barrette proteiche di Grenade, ricche di proteine e a basso contenuto di zuccheri, sono ideali per chi desidera mantenere uno stile di vita attivo, senza rinunciare ad uno snack gustoso. Perfette sia come snack post- allenamento che come spuntino in qualsiasi momento della giornata, contengono almeno 20g di proteine e meno di 2g di zucchero.

In tale direzione, a partire da settembre 2024 le barrette proteiche Grenade saranno disponibili nel formato da 60g sugli scaffali della grande distribuzione, in palestre e centri sportivi, in quattro diverse varianti di gusto: Oreo, Salted Caramel (Caramello Salato), Fudged Up (Caramello e Gocce di cioccolato fondente) e White Chocolate Cookie (Cioccolato bianco e biscotto).

A supporto del lancio di Grenade in Italia è previsto un ricco piano di comunicazione. Il brand sarà, infatti, sponsor dell'AC Milan come Official Protein Bar Partner e Regional Partner per l'Italia. La partnership prevede anche l'introduzione del premio mensile "Grenade AC Milan Most Explosive Player of the Month", che riconoscerà il giocatore rossonero con la prestazione fisica più esplosiva, rafforzando il legame tra nutrizione, eccellenza sportiva e innovazione.

Francesco Meroni, Marketing Director del Gruppo Mondelēz International in Italia ha dichiarato: “Siamo entusiasti di portare in Italia il brand Grenade, un marchio che incarna perfettamente i valori di innovazione e qualità di Mondelēz International. Con l’ingresso nel mercato delle barrette proteiche, rispondiamo alla crescente domanda dei consumatori italiani sempre più attenti alla nutrizione, ma che non vogliono rinunciare al gusto. Grazie a Grenade, arricchiamo ulteriormente la nostra offerta di snack che supportano uno stile di vita attivo, senza compromessi sul piacere. Questo lancio rappresenta un passo strategico per consolidare la nostra presenza in un segmento in forte espansione, confermando la nostra ambizione di essere leader globali nel mondo degli snack."

Informazioni su Mondelez International

Mondelez International, Inc. (Nasdaq: MDLZ) offre alle persone la possibilità di fare uno spuntino giusto in oltre 150 paesi del mondo. Con un fatturato netto di circa 36 miliardi di dollari nel 2023, MDLZ è alla guida del futuro degli snack con marchi iconici a livello globale e locale come i biscotti Oreo, BelVita e LU; i prodotti da forno Ritz e Tate's Bake Shop; il cioccolato Cadbury Dairy Milk, Milka e Toblerone. Mondelēz International è un membro orgoglioso dello Standard and Poor's 500, del Nasdaq 100 e del Dow Jones Sustainability Index.

Visita il nostro sito www.Mondelēzinternational.com.

Informazioni sul Gruppo Mondelez International in Italia

In Italia Mondelez International è protagonista nel panorama dell’industria alimentare, ha sede a Milano e stabilimenti produttivi a Caramagna Piemonte (Cuneo) e Capriata D’Orba (Alessandria). L’azienda conta complessivamente circa 900 dipendenti e vanta un ampio portafoglio di marchi di riconosciuta eccellenza come Philadelphia, Sottilette®, Oro Saiwa, Milka, Fattorie Osella, Tuc, Oreo, Cipster, Fonzies, Ritz e Mikado.

About Grenade

Grenade è stata fondata nel 2010 con una missione semplice: diventare il marchio di riferimento nei prodotti per la nutrizione sportiva. Nel 2021, Mondelez International ha acquisito una partecipazione di maggioranza in Grenade. Da allora, il brand ha ampliato la sua base di consumatori e lanciato nuovi prodotti, tra cui barrette ad alto contenuto proteico e a basso contenuto di zucchero, innovando in nuovi segmenti come frullati proteici pronti da bere e creme proteiche spalmabili.