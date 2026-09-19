circle x black
Cerca nel sito
 

Il monito di Harris (Ue): Unione Mercati Capitali cruciale per investimenti AI e crescita

Il ministro delle Finanze irlandese sollecita l'Unione ad azioni concrete per aumentare gli investimenti nell'intelligenza artificiale sviluppando l'Unione dei mercati dei capitali, cruciale per la presidenza di turno.

Il ministro delle Finanze irlandese Simon Harris - Fotogramma/Ipa
Il ministro delle Finanze irlandese Simon Harris - Fotogramma/Ipa
Aggiungi Adnkronos come fonte preferita
19 settembre 2026 | 17.11
Tommaso Gallavotti
LETTURA: 2 minuti

L'Europa si trova "in un momento in cui è necessario dimostrare una reale volontà di passare all'azione concreta. Se vogliamo davvero sostenere gli investimenti di cui la nostra economia ha bisogno, comprese le tecnologie dirompenti, dobbiamo impegnarci con estrema serietà nell'approfondimento dell'Unione dei mercati dei capitali". Lo dice il ministro delle Finanze Simon Harris, rispondendo, in conferenza stampa a Dublino al termine dell'Ecofin informale dedicato in parte al ruolo dell'intelligenza artificiale, in merito alla distanza che nell'Ue separa i fatti dalle parole, "osservazione senz'altro legittima".

Secondo dati riportati di recente da Foreign Affairs, i cosiddetti hyperscalers Apple, Microsoft e Google, prevedono di investire per le infrastrutture necessarie all'Ai circa 700 miliardi di dollari nel 2026, mentre l'investimento complessivo degli Stati dell'Ue ammonta a 13 mld di dollari, vale a dire meno del 2% di quanto investiranno tre società private statunitensi.

"Ecco perché - ha continuato Harris - nelle prossime settimane, dobbiamo compiere passi importanti e coraggiosi per dimostrare la nostra reale determinazione in tal senso. È anche per questo che puntiamo a raggiungere un accordo politico sul pacchetto relativo all'integrazione e alla vigilanza dei mercati entro il mese di ottobre: ritengo infatti che, per attrarre investimenti nell'Unione Europea, che necessita oggi di un volume di investimenti ben più consistente, sia indispensabile intraprendere azioni concrete e significative nelle settimane e nei mesi a venire".

"Sappiamo bene - ha assicurato Harris - cosa c'è da fare; il percorso è delineato in diversi rapporti, tra cui spicca, per importanza, quello di Mario Draghi, ma ora è giunto il momento di passare concretamente all'azione, portando a compimento alcuni di questi dossier: questo è il vero obiettivo della presidenza irlandese", ha concluso.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Simon Harris Ue AI presidenza Ue intelligenza artificiale Ecofin Dublino
Vedi anche
Ecofin Dublino, il nodo Ucraina e i fondi Pnrr per il bollo auto - Videonews dal nostro inviato
News to go
Divieto di social sotto i 15 anni, la nuova proposta del governo francese
Banche centrali, Cesarano (Sella sgr): "Tassi alti e meno Treasury alla Cina, torna il rischio debito" - Video
Prof accoltellata a Roma, Schlein: "Scossi, accanto a insegnanti e scuola per lavoro di prevenzione" - Video
Gardone Val Trompia, lo spettacolo delle Frecce Tricolori - Video
Chi l'ha visto, Raffaella Griggi: "Il programma non cambia. Il mio stile? Sono alla mano e imperfetta" - Video
Giorgetti a Dublino: "Spero per Italia deficit 2025 sotto il 3%". E cita Boskov - Video
Influenza 2026-2027, Pregliasco: "Avremo almeno 12-14 milioni di casi" - Video
Bomba d'acqua su Roma, le immagini di Corso Francia allagato - Video
News to go
Classifica degli ospedali migliori al mondo per specialità
Centrosinistra, Fico: "Primarie? Grande momento di partecipazione" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza