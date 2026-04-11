"Il trenino giallo di Roma riparta", sul caso interviene Legambiente

Lo stop alle corse del tramvetto della Casilina dallo scorso 4 marzo ha di fatto lasciato isolato il quartiere di Torpignattara, cittadini e commercianti ne chiedono il ripristino

Interviene Legambiente sul caso del 'tranvetto giallo' di Roma, quello che per oltre un secolo ha percorso la via Casilina collegando la stazione Termini al quartiere Centocelle, sospeso dal 4 marzo di quest'anno dopo lo scontro tra due convogli e mai più ripartito. In assenza del 'tranvetto', resta la linea 105, considerata però lenta e insufficiente, e la metro C che pderò non copre il tratto di via Casilina compreso tra viale della Primavera e Torpignattara, lasciando scoperta una parte significativa del territorio. "Considerato che la gara per l’ammodernamento della linea è ancora lontana dall’avvio dei cantieri, chiediamo con forza che il servizio ferroviario venga riattivato e mantenuto in esercizio fino all’effettivo inizio dei lavori", dichiara Amedeo Trolese, responsabile mobilità di Legambiente Lazio.

Per Trolese il riavvio della linea sarebbe "una soluzione necessaria per garantire il diritto alla mobilità di migliaia di cittadini e per evitare un ulteriore e ingiustificato peggioramento del trasporto pubblico in un’area già fortemente penalizzata". Lo stop al tranvetto giallo della Casilina dopo l'incidente del 4 marzo scorso, sarebbe dovuto - fa sapere Legambiente - a una 'sentenza' di Ansfisa, l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, che avrebbe imposto una serie di prescrizioni sulla tratta a binario compenetrato, con un costo stimato intorno ai 10 milioni di euro. Alla luce di queste condizioni, cresce il timore concreto che il servizio non venga più riattivato.

Nel frattempo, la situazione dei trasporti alternativi lungo via Casilina è tutt’altro che soddisfacente. Il bus 105, pur potenziato del 30%, risulta più lento e insufficiente rispetto al servizio ferroviario. Inoltre, la sua frequenza è estremamente irregolare, a causa delle difficili condizioni di traffico in cui i mezzi sono costretti a viaggiare.

Per il tranvetto della Casilina era stata lanciata anche una petizione con l'obiettivo di chiedere al Comune di Roma il ripristino delle corse. Per i romani infatti lo storico 'trenino giallo' a scartamento ridotto è parte integrante del Prenestino-Labicano, una delle sue attrazioni come la movida del Pigneto, il mausoleo di Sant'Elena o l'ex pista d'atterraggio dell'allora aeroporto di Centocelle su cui oggi corrono o passeggiano i frequentatori dell'omonimo parco. Il trenino (oggi giallo, una volta azzurro) passa lentamente e sferragliando lungo via Casilina dal 1917, a tratti rasente i muri delle case, un po' come lo storico 8 di Lisbona.

Con l'approvazione del progetto Termini-Tor Vergata, sul trenino giallo calerà il sipario il 30 giugno per far spazio a un nuovo collegamento esteso nel chilometraggio, meno pittoresco ma più veloce ed efficiente. Ma la gara per l'ammodernamento della linea è ancora lontana dall'avvio dei cantieri e per questo è scattata la petizione, lanciata da 'Odissea Quotidiana', blog indipendente e gruppo di appassionati che dal 2011 monitora e racconta il trasporto pubblico e la mobilità a Roma e nel Lazio. Nella lettera indirizzata al sindaco di Roma Gualtieri e all'assessore alla mobilità Patanè i cittadini chiedono "che il servizio ferroviario venga riattivato e mantenuto in esercizio fino all’avvio effettivo dei lavori".

Lo chiedono i cittadini ma anche i commercianti "che si stanno iniziando a lamentare, perché di fatto sono rimasti orfani di una linea di trasporto che è stata sempre il loro punto di riferimento e senza la quale una parte di Torpignattara viene tagliata fuori dai collegamenti", dice all'Adnkronos Andrea Tortorelli di Odissea Quotidiana, ingegnere dei trasporti.