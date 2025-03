Immobili, Palermo (Gruppo Tempocasa): “Debutto in Trentino e Valle d’Aosta nel 2024”

“Quasi 22 mila persone nel 2024 hanno deciso di sceglierci per realizzare il sogno di comprare casa. Nel 2024 il nostro franchising ha debuttato in Trentino e Valle d’Aosta e ha consolidato la propria posizione all'estero, in particolare in Spagna, dove sta portando know how e qualità di servizi made in Italy sul palcoscenico internazionale”. Così Daniele Palermo, presidente di Gruppo Tempocasa, intervenendo alla presentazione dell’ottava edizione di TempoReport 2025 l’Osservatorio immobiliare Tempocasa che analizza il comparto, a livello nazionale e locale.