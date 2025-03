Immobiliare, conferenza ufficiale italiana al Mipim di Cannes

Conferenza ufficiale italiana "Property & Infrastructures: Leveraging Italy’s Unique Natural Beauty and Strategic Location" nell'ambito del Mipim di Cannes 2025. L'evento si svolge in un contesto particolarmente favorevole per il settore immobiliare commerciale italiano, che nel 2024 ha registrato un volume totale di investimenti di circa 10 miliardi di euro, segnando un incremento del 60% rispetto all'anno precedente. Nonostante questi risultati incoraggianti, l’immobiliare italiano rappresenta ancora solo il 4% del totale europeo, una quota inferiore rispetto al peso economico del Paese, il cui Pil costituisce oltre il 14% di quello dell'Unione Europea. La crescita del settore passa necessariamente attraverso la creazione di nuovi prodotti, con un focus sulla sostenibilità, la rigenerazione urbana e il potenziamento delle infrastrutture, elementi chiave per favorire nuove location attrattive, in particolare nel Mezzogiorno.

"La Conferenza Ufficiale Italiana rappresenta un’opportunità unica per approfondire le molteplici possibilità offerte su tutto il territorio dalla nostra Nazione. La conferenza si concentrerà sulle strategie di valorizzazione promosse dalle principali istituzioni pubbliche presenti all’iniziativa e sulle opportunità di collaborazione pubblico-privato, con particolare attenzione ai settori turismo-ospitalità, logistica-infrastrutture digitali e sulle politiche industriali sul comparto immobiliare allargato agli altri settori produttivi, oltre che alla definizione di quelle relative all’attrattività degli investimenti", si legge in una nota.

I lavori saranno inaugurati dai contributi istituzionali di Lorenzo Galanti, Ceo & Managing Director dell'Italian Trade Agency, agenzia governativa che supporta lo sviluppo delle imprese italiane nei mercati esteri e promuove l'attrazione di investimenti esteri in Italia e di Lucia Albano, sottosegretario all’Economia e alle Finanze, che coordina le attività della cabina di regia per la valorizzazione e la dismissione del patrimonio immobiliare pubblico presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze. La giornata si concluderà con un altro panel istituzionale intitolato "The Italian Real Estate Landscape" con Renato Loiero, consigliere del presidente del Consiglio, Marco Rago, consigliere del ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, e Paolo Crisafi, presidente di Remind e Cavaliere di Gran Croce nel corso del quale verranno approfondite le migliori pratiche del settore pubblico e privato in relazione al Piano Nazionale per la Sostenibilità, la Sicurezza, l'Innovazione e l'Investimento (PNSSII) e al suo impatto previsto sul mercato immobiliare e su altri settori chiave dell'economia italiana.

Durante la Fiera Mipim, si è svolto un primo Round Up tra esperti del pubblico e del privato insieme a Filippo Rean, Direttore di RX France, con l'obiettivo di discutere le tendenze emergenti nel comparto immobiliare allargato e le sfide che i professionisti del settore devono affrontare. Tra questi vi è stato Renato Loiero Consigliere del Presidente del Consiglio, che ha sottolineato: “Le politiche di bilancio adottate dal Governo mirano a sostenere il comparto immobiliare allargato rappresentato da Remind attraverso incentivi fiscali mirati, strumenti di finanziamento innovativi e un piano strategico per la riqualificazione urbana. La sinergia tra pubblico e privato, insieme alla creazione di incentivi mirati, è la chiave per rendere il nostro Paese un punto di riferimento per le imprese globali. Noi intendiamo coniugare sostenibilità ambientale, economica e sociale, accompagnando le famiglie, le imprese e i cittadini verso la transizione verde senza per questo consegnarci a nuove dipendenze o distruggendo intere filiere produttive”.

Successivamente Marco Rago, Consigliere del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, ha dichiarato: “Sin dal giorno del suo insediamento, il Governo italiano sta lavorando per rendere la Nazione ancora più attrattiva per gli investimenti esteri. In questo quadro, l’obbiettivo è favorire opportunità di cooperazione internazionale e rafforzare le relazioni con i principali attori globali in modo da sviluppare progetti condivisi che possano generare valore a livello nazionale e internazionale. L'Italia, con la sua posizione strategica, la sua forza produttiva e il suo patrimonio culturale unico, offre opportunità significative per tutti coloro che hanno voglia di investire in un Paese solido, stabile e proiettato verso il futuro”.

In conclusione Paolo Crisafi, Presidente di Remind e Cavaliere di Gran Croce, ha evidenziato: “Il comparto immobiliare allargato agli altri settori produttivi rappresenta un cambio di prospettiva fondamentale per lo sviluppo economico sostenibile della Nazione, la sicurezza e il benessere delle persone dove vivono, operano e transitano. L'integrazione tra immobiliare, infrastrutture, mobilità e settori strategici come ad esempio il turismo, l’energia e la logistica consente di massimizzare le sinergie tra pubblico e privato e attrarre capitali internazionali rafforzando al contempo la competitività del sistema economico nazionale. In tale contesto, assume particolare rilevanza il dialogo virtuoso instaurato con il Governo, presieduto dal Presidente Giorgia Meloni e dai Vicepresidenti Antonio Tajani e Matteo Salvini, nonché il confronto costante e costruttivo con il Parlamento.