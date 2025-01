“Due brand italiani come UniCredit e Ferrari vogliono portare insieme il meglio dell’Italia fuori dal nostro Paese. Siamo uniti da una visione comune: cambiare le cose per il meglio”. Lo ha detto il Ceo di UniCredit, Andrea Orcel, intervistato a Milano all’incontro con la stampa per la presentazione della partnership con Ferrari. Il 'matrimonio' pluriennale è stato annunciato a settembre 2024 e sarà celebrato con un mega evento il prossimo marzo, a Milano.