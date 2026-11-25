Sette grandi aziende su undici prevedono di aumentare gli investimenti in Italia nel triennio 2027-2029, ma burocrazia e tempi autorizzativi restano un freno. E' quanto emerge dal Rapporto Strategico 2027 del Centro Economia Digitale (Ced), firmato da Rosario Cerra e Francesco Crespi, da cui si apprende, inoltre, che otto imprese su undici investirebbero fino al 40% in più in presenza di condizioni normative e amministrative più favorevoli. Presentato a Roma al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il documento ha evidenziato anche il ruolo prioritario dell'intelligenza artificiale e delle infrastrutture digitali.