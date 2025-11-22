circle x black
Imprese: a Milano l'edizione 2025 del Forum della distribuzione moderna

22 novembre 2025 | 11.13
Redazione Adnkronos
LETTURA: 0 minuti

Si è svolto a Milano il Forum della distribuzione moderna 2025, intitolato "Il retail nell'economia del Paese: mercati, tecnologia e società", organizzato da Federdistribuzione - Le aziende della distribuzione moderna. L'evento è stato l'occasione per approfondire le sfide che l'attuale contesto economico e geopolitico pone al mondo del retail moderno e le opportunità che quest'ultimo deve cogliere per intercettare le nuove tendenze dei consumi, come quella offerta dalla trasformazione digitale, con l'intelligenza artificiale in primo piano, quella demografica e la transizione energetica.

