Napoli, colpito in fronte da un proiettile: 19enne muore in ospedale

Il ragazzo sarebbe rimasto gravemente ferito mentre era in auto con gli amici. Indaga la Squadra Mobile

Polizia (Ipa)
22 novembre 2025 | 10.04
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

È morto in ospedale il 19enne colpito alla fronte da un proiettile la scorsa notte a Napoli. Sul caso sono in corso le indagini degli agenti della Squadra Mobile delle Questura partenopea, che stanno vagliando il racconto degli amici. Il 19enne, con precedenti per spaccio di droga, sarebbe rimasto gravemente ferito mentre era in auto con gli amici in via Generale Francesco Pinto, quartiere Arenaccia. Subito accompagnato al pronto soccorso del CTO, è morto in mattinata per la grave ferita riportata.

