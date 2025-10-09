circle x black
Imprese, Albanese: "L'obiettivo è sostenere le PMI nella transizione digitale"

09 ottobre 2025 | 09.29
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Innovazione e impresa, un connubio indissolubile soprattutto se si guarda al futuro. Alessandro Albanese, presidente dell'ente camerale di Palermo ed Enna, lo ha ribadito a margine della presentazione di "Camera del futuro", il progetto di trasformazione digitale messo a punto con InfoCamere, illustrando l'iniziativa. "Questo progetto è un punto di partenza perché riusciamo a digitalizzare gran parte dei servizi che diamo alle imprese, a evitare l'interlocuzione diretta tra il nostro personale e il personale delle aziende e accorciamo sicuramente i tempi di esecuzione delle nostre pratiche. Mi riferisco al Registro Camerale, a marche e brevetti e a tutta una serie di servizi che finora oggi hanno avuto bisogno di un'interlocuzione diretta. Ci appoggiamo alla grande piattaforma informatica di InfoCamere e questo significa dare alle imprese tempistiche certe, costi molto più bassi e ridare all'imprenditore il tempo che prima perdeva sbrigando queste pratiche. Questo nell'immediato, ma da qui a breve pensiamo di possiamo digitalizzare il 100% dei servizi".

