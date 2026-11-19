"Sace sta dando un contributo sia strategico che sistemico. Non opera da sola, ma dentro al contesto del sistema paese. In primis nel quadro della strategia del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, insieme a tutti quanti gli altri ministeri che coprono", ha detto Davide Bergami, membro del Consiglio di Amministrazione di Sace durante l'evento "Corporate Diplomacy e dialogo istituzionale: il contributo di Sace", promosso da Fondazione Aises Ets e Spes Academy "Carlo Azeglio Ciampi" in collaborazione con Sace.