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Imprese, Bergesio (Lega): "Misure governo aiutano attrattività Made in Italy"

‘15 miliardi dal 2024 al 2028 a innovazione tecnologica con Piano transizione 5.0’

Giorgio Maria Bergesio - (foto Adnkronos)
Giorgio Maria Bergesio - (foto Adnkronos)
30 giugno 2026 | 16.47
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

“Il Made in Italy, sia dal punto di vista dell'attività produttiva che della trasformazione del lavoro, è un'eccellenza a livello mondiale. Noi siamo già attrattivi grazie alla nostra capacità e al nostro ingegno” ma anche grazie “alle misure che come Governo abbiamo messo in pratica”. Sono le parole di Giorgio Maria Bergesio, vicepresidente IX Commissione Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare del Senato, durante l’evento che ha illustrato le evidenze emerse a metà dell’edizione 2026 del Global Attractiveness Index- Gai.

Tra queste misure “il Piano transizione 5.0, che significa” investire “in innovazione tecnologica. Tra il 2024 e il 2026 la misura è valsa circa 4,3 miliardi di euro e dal 2026 al 2028 avremo altri 9,3 miliardi, per un totale di 15 miliardi. Sul fronte del lavoro invece - continua - abbiamo inserito nella legge di bilancio quasi 18 miliardi per il taglio del cuneo fiscale e un miliardo con il decreto approvato la scorsa settimana, con il quale diamo anche flessibilità nelle unità produttive. Insomma, il governo oggi sta lavorando a 360° per incentivare la produttività in questo Paese. Se le energie arrivano da fuori, e arriva anche una forte capacità di competitività nel nostro Paese, vuol dire che noi rafforziamo sia il prodotto interno lordo ma soprattutto la stabilità e il benessere delle nostre famiglie”.

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Made in Italy Global Attractiveness Index Piano transizione 5.0 Governo Lega Bilancio
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