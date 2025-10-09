circle x black
Imprese: Digitalizzazione, la Cciaa di Palermo-Enna lancia la 'Camera del futuro'

09 ottobre 2025 | 06.59
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Archiviati i faldoni cartacei e gli appuntamenti agli sportelli, la Cciaa di Palermo ed Enna punta alla digitalizzazione. Per le aziende delle due province è pronta la "Camera del futuro", un progetto pluriennale di trasformazione digitale, presentato nella sede dell'ente camerale. A supportare gli imprenditori 24 ore su 24, senza limiti di spazio e di tempo, ci sono assistenti virtuali. Tutto è a portata di mano: basta collegarsi e le informazioni sono immediatamente disponibili. Paolo Ghezzi, direttore generale di InfoCamere, la società che ha collaborato alla creazione di questo nuovo strumento, ha ribadito che adesso le aziende hanno a disposizione servizi sempre più innovativi e, soprattutto, rivolti direttamente a loro. Grazie alle tecnologie innovative l'imprenditore può consultare dal proprio smartphone tutti i dati della propria azienda e i documenti. Durante la presentazione del nuovo progetto si è parlato anche di sinergie sul territorio e di quello che la Regione Siciliana può fare per le aziende dell'isola. L'assessore regionale alle Attività Produttive Edmondo Tamajo ha fatto una panoramica su quello che il Governo Schifani ha fatto e intende fare per il lavoro e le imprese. Tamajo, ha inoltre ricordato il sostegno e il supporto dato all'iniziativa e ricordato che di recente è uscito un bando proprio per rafforzare la competitività delle aziende.

