Imprese, Elena Costanza Henking è nuova leader divisione Healthcare di Golin Italy

Golin Italy annuncia la nomina di Elena C. Henking alla guida della divisione Healthcare dell’agenzia, con responsabilità di raffinamento strategico, sviluppo di nuove offerte e rafforzamento delle relazioni con i principali stakeholder del settore salute in Italia. Con una consolidata esperienza nella comunicazione strategica e un profilo orientato alla creazione di valore per clienti e system leader, Henking assume il ruolo con l’obiettivo di far dialogare in modo più profondo innovazione scientifica, partecipazione sociale e reputazione istituzionale.

"Prendo questo incarico con la consapevolezza che healthcare non sia una 'verticale comunicativa' da gestire come un comparto isolato, ma un ecosistema di relazioni che richiede una visione di sistema, di fiducia e di impatto sociale. In un tempo in cui la salute pubblica e privata si intrecciano con le aspettative dei cittadini, la comunicazione deve contribuire non solo a farsi sentire, ma a far capire e far contare le scelte e i risultati", ha commentato Elena C. Henking. Henking porta nella sua nuova posizione una visione orientata al dialogo tra istituzioni, operatori sanitari, media e comunità di pazienti, con approccio basato su insight, dati e relazioni che generano valore sostenibile. La sua nomina riflette l’impegno dell’agenzia nel potenziare l’area healthcare, centrale e cruciale in un mercato sempre più complesso e regolato.

"La nomina di Elena a capo della divisione Health chiarisce in modo definitivo la nostra visione: trasformare la comunicazione healthcare da semplice visibilità a leva di fiducia e impatto sociale. La sua leadership guiderà un approccio strategico e costruttivo, basato sui dati, capace di generare dialogo e valore tra istituzioni, operatori sanitari e comunità. Questo è il modello di comunicazione di cui, secondo noi, l’Italia ha bisogno oggi: responsabile, incisivo e orientato al cambiamento", dichiara Antonella Lupica, managing director di Golin Italy. Con questa nomina Golin Italy conferma la propria strategia di rafforzamento delle practice specialistiche, in linea con l’evoluzione del ruolo delle relazioni pubbliche come disciplina strategica nei settori regolati e di forte impatto sociale, come quello sanitario. L’agenzia, presente in Italia con sedi a Milano, Roma e Napoli, integra competenze locali e globali grazie alla presenza nel network internazionale di Golin, valorizzando progetti che combinano dati, creatività e reputazione.