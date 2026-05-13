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Imprese, Franceschini (FiberCop): "Innovazione e fibra strategiche per la digitalizzazione del Paese"

Daniele Franceschini - (Foto ufficio stampa)
Daniele Franceschini - (Foto ufficio stampa)
13 maggio 2026 | 17.46
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

“L’innovazione di FiberCop nasce da un impegno concreto nello sviluppo delle infrastrutture digitali del Paese, portato avanti sia attraverso un rilevante piano autonomo di investimenti sia nell’ambito dei Piani Italia 1 Giga e 5G Backhauling del PNRR, nel cui contesto l’azienda sta completando nei tempi i lavori in tutte le regioni aggiudicate” ha dichiarato Daniele Franceschini, Responsabile Technology & Innovation di FiberCop, in occasione del convegno ‘Stati generali delle ingegnerie – Innovazioni per un futuro comune’ all’Acquario Civico di Milano.

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“Con oltre 28 milioni di chilometri di fibra ottica, migliaia di centrali diffuse capillarmente e una copertura FTTH in costante espansione, FiberCop punta a trasformare la rete in una piattaforma intelligente e aperta. Un percorso che si sviluppa anche grazie alla collaborazione con partner di eccellenza del mondo ICT e con importanti atenei, e che trova impulso in attività di ricerca e innovazione orientate al futuro.

Al centro, reti ad alta capacità, virtualizzazione, edge computing e nuovi modelli di gestione automatizzata, insieme a tecnologie emergenti, dalla Quantum Key Distribution all’utilizzo della fibra ottica per il monitoraggio degli eventi sismici, atmosferici e ambientali. L’obiettivo è garantire qualità, affidabilità ed efficienza energetica, accelerando la digitalizzazione di imprese, pubbliche amministrazioni e territori e contribuendo a uno sviluppo tecnologico sostenibile e inclusivo” ha concluso Franceschini.

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innovazione fibra ottica digitalizzazione PNRR ICT
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