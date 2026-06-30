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Imprese, Fregolent (Iv): "Meno burocrazia per attrarre investimenti"

‘passi necessari per allinearci Francia, Inghilterra e Spagna’

Silvia Fregolent - (foto Adnkronos)
Silvia Fregolent - (foto Adnkronos)
30 giugno 2026 | 16.43
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Per allinearci ai livelli di Francia, Inghilterra e Spagna per quanto riguarda l'attrazione di imprese multinazionali, “bisogna rendere più semplice il nostro Paese. La burocrazia ammazza tutti, ammazza gli imprenditori privati, figuriamoci gli investitori stranieri. Fare un piano per l'energia, semplificare la giustizia per le imprese e migliorare i trasporti”. Lo afferma Silvia Fregolent, vicepresidente della IX Commissione Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, al Senato, intervenendo oggi a Roma, all’incontro organizzato in Senato per presentare i risultati del Global Attractiveness Index (Gai) 2026, giunto alla sua undicesima edizione.

Fregolent torna sul costo dell’energia in Italia affermando che “quando abbiamo fatto le audizioni su Stellantis” abbiamo appreso che “produrre in Spagna costa 484 euro, in Italia 1420 euro. Stiamo parlando della stessa vettura. Finché sarà così alta la sproporzione, si capisce come sia difficile” attrarre imprese multinazionali. Inoltre, “gli investitori stranieri sono abituati alla giustizia straniera e quindi c'è bisogno di qualcosa di più semplice. E poi i trasporti - conclude - Se non aiutiamo a far arrivare le merci è difficile che ci sia lo sviluppo tecnologico in quei poli, attrattivi e bellissimi posti, che però si fatica a raggiungere”.

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burocrazia investimenti energia giustizia trasporti
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