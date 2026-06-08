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Imprese: Gamper (Durst Group), 'investiamo a Como perché è il cuore del tessile'

08 giugno 2026 | 09.47
Redazione Adnkronos
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"Abbiamo deciso di investire a Como perché è il cuore del tessile. Facciamo da oltre 12 anni macchine per il tessile e vogliamo crescere ancora di più in questa zona. Durst Group è arrivato a circa 430 milioni di fatturato, Como diventa il nostro terzo sito di produzione molto importante per noi". Così Christoph Gamper, ceo e co-owner di Durst Group, durante la presentazione del progetto Durst Como, un nuovo polo industriale e tecnologico dedicato alla stampa tessile digitale nel cuore del distretto tessile comasco. Durst Group, con un investimento di circa 20 milioni di euro in edifici e infrastrutture, mira a creare in Lombardia un centro produttivo altamente specializzato, focalizzato sullo sviluppo di tecnologie inkjet, software, ricerca applicata e soluzioni avanzate per la stampa tessile digitale industriale.

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