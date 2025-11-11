Imprese: Group Caliber cresce in Italia e nella regione Med

A meno di un anno dal suo arrivo in Italia, Group Caliber, la società danese che sta ridefinendo il vecchio concetto di reputation management aggiornandolo verso quello di stakeholder intelligence, consolida la propria presenza nel nostro Paese e nell’intera regione Med (Italia, Penisola Iberica e Medio Oriente) registrando risultati ben oltre le aspettative. A guidare il team locale altamente qualificato è Michele Tesoro-Tess, manager con un’esperienza ventennale nel settore, che ha assunto il ruolo di chief customer & strategy officer e head of Med region.

Il percorso di crescita di Group Caliber in Italia - primo mercato della regione Med - conferma la forte domanda di soluzioni innovative per la misurazione e gestione in tempo reale del corporate brand, della reputazione e della fiducia degli stakeholder. E in questo quadro i risultati non sono tardati ad arrivare. Il team italiano – di cui fanno parte anche Alessandro Detto, senior vice president growth, Joel Tcherniack, senior executive of growth e Livia Gavelli, customer success manager - ha già raggiunto risultati ben oltre le attese: a giugno è stato infatti superato il target annuale 2025, e a fine settembre, l’azienda ha registrato una performance pari al +177% rispetto agli obiettivi Ytd con una previsione di chiusura d’anno superiore al 200%, pari a oltre un milione di euro di fatturato e oltre dieci nuovi clienti gestiti. Entro fine anno, inoltre, sono previsti nuovi ingressi per rafforzare ulteriormente l’area di account management e business development, a supporto della rapida crescita dell’azienda.

A scegliere Group Caliber sono principalmente aziende che operano in settori chiave come banche, assicurazioni, pharma, Fmcg - fast moving consumer goods, telco e healthcare, consolidando la posizione dell’azienda come partner strategico per la gestione della reputazione, della fiducia e il monitoraggio degli stakeholder.

“Siamo entrati nel mercato italiano in sordina – commenta Michele Tesoro-Tess, chief customer & strategy officer e head of Med region di Group Caliber – ma fin da subito abbiamo intercettato la grande “sete” delle aziende a cui mancava uno strumento in linea con i tempi e con l’evoluzione tecnologica in grado di monitorare in tempo reale l’andamento generale del brand e della reputazione della propria realtà presso i propri stakeholder. Offriamo un servizio unico nel settore, che consente di tenere sempre sotto controllo le fluttuazioni reputazionali, grazie all’analisi costante di oltre 10 driver, alla crescita del nostro database – oggi in Italia misuriamo più di 200 aziende in real time, tra cui le 40 più grandi del Ftse mib, divise in oltre 10 settori - e all’intelligence che facciamo sui grandi temi globali. Dati che forniscono indicazioni precise su quali aspetti della strategia aziendale modificare per ottimizzare i propri sforzi”.

Presenza globale e hub locali di eccellenza – Group Caliber opera a livello internazionale con headquarter a Copenaghen e centri di eccellenza locali, oggi in forte espansione. Il team italiano rappresenta l’hub di riferimento per la regione Med, con la missione di supportare le aziende del Sud Europa e del Medio Oriente nella gestione strategica della loro reputazione e delle relazioni con gli stakeholder. Fondata nel 2016 da un gruppo di ex direttori del Reputation Institute (RepTrak), Group Caliber è oggi leader mondiale nella stakeholder intelligence. L’azienda raccoglie, analizza e interpreta dati in tempo reale provenienti da stakeholder chiave - clienti, dipendenti, investitori, media e opinion leader - integrandoli con dati da fonti multiple (survey, media, esg, dati finanziari e aziendali) e potenziandoli con ai proprietaria.

“I nostri prodotti rappresentano lo stato dell’arte tra gli strumenti necessari a tutti quei manager che hanno bisogno di prendere decisioni rapide per ottimizzare il ROI - commenta Alessandro Detto, senior vice president growth di Group Caliber - a partire dai responsabili comunicazione, relazioni esterne e corporate communication, a cui forniamo una visione real-time di come gli stakeholder percepiscono l’azienda - e di quanto siano propensi a supportarla oppure ostacolarla; ai responsabili delle risorse umane, con strumenti utili per gestire l’employer branding, reputation e attrattività sui talenti e una serie di tool “intelligenti” per aumentare l’employer attractiveness. Senza dimenticare, infine, i responsabili marketing che hanno un prodotto dedicato per gestire la brand health e l’advocacy che, oltre al sentiment, misura come il brand entra in sintonia con i diversi segmenti di clienti e stakeholder”. Grazie a una piattaforma tecnologica real-time, Group Caliber offre insight che consentono alle aziende di comprendere come gli stakeholder percepiscono il brand e le sue azioni, anticipare i rischi reputazionali e prendere decisioni più efficaci e data-driven. Non solo: è l’unica azienda a fornire un prodotto 'multi-data source' capace di integrare dati reputazionali – il percepito - con i dati che emergono da media, social media, valutazioni di borsa e altre metriche. Un mix di fattori particolarmente importante al verificarsi di crisi aziendali che, legando dati intangibili a una intelligence tangibile, consente di intervenire in maniera tempestiva e “chirurgica”.