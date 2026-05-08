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Imprese, Lolla (Banca Mediolanum): "Presenti per essere vicini a pmi"

Filippo Lolla - (Foto Adnkronos)
Filippo Lolla - (Foto Adnkronos)
08 maggio 2026 | 18.39
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

“Come Banca Mediolanum abbiamo deciso di partecipare all’evento perché riteniamo sia un momento importante di contatto con le piccole e medie imprese, che a oggi devono valutare percorsi di crescita e di sviluppo anche attraverso la finanza straordinaria”. Così Filippo Lolla, Senior Manager di Banca Mediolanum, in occasione della prima edizione del Metodo Merenda Business Awards 2026, l'evento nazionale dedicato alla valorizzazione, alla formazione e alla crescita strategica delle Piccole e Medie Imprese italiane, svoltosi a Palazzo Mezzanotte a Milano.

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“E lo devono fare preparando la loro struttura societaria, preparandosi dal punto di vista del controllo di gestione e della predisposizione alla crescita, così da poter affrontare le sfide più complesse che il mondo oggi presenta loro. Riteniamo, come struttura di investment banking, che un percorso attraverso anche la finanza straordinaria possa velocizzare, facilitare e accrescere questo tipo di opportunità - aggiunge - Per prepararsi, le pmi possono seguire, oltre al metodo Merenda, anche altri percorsi, come quelli proposti da Borsa Italiana, tra cui quello denominato ‘Elite’ che Banca Mediolanum sponsorizza, o altri percorsi di crescita interna, assumendo personale qualificato e manager che possano aiutare l'imprenditoria a crescere e a svilupparsi”

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finanza straordinaria piccole e medie imprese crescita strategica
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