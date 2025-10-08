circle x black
Imprese: Msa Mizar inaugura nuovo hub di riparazione Dottor Grandine a San Giuliano Milanese

08 ottobre 2025 | 10.23
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

L'azienda di primo piano nella riparazione dei veicoli danneggiati dalla grandine del Gruppo MSA Mizar, Dottor Grandine, ha inaugurato il nuovo Hub di riparazione, l'Hub 5.0 di San Giuliano Milanese. Espressione di un format che supera il tradizionale modello di centro riparativo, questo nuovo spazio è il primo di gestione diretta di Dottor Grandine ed è operativo come centro riparativo di ultima generazione e polo per la sperimentazione di tecnologie avanzate. Inoltre, nell'Hub di San Giuliano debutta, per la prima volta in Italia, lo Scan n Drive, dedicato alla gestione di perizie e controllo qualità. Lo scanner, infatti, è in grado di rilevare e documentare in pochi secondi i dati di posizione, dimensione e profondità dei danni presenti su tutta la superficie esterna del veicolo, con un'accuratezza di analisi pari al 95%.

