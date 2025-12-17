Imprese: Petrosa (Mermec), 'più innovazione e meno burocrazia per rimanere competitivi'

"Bisogna puntare sull'innovazione e diminuire la burocrazia per aumentare la competitività italiana all'estero. Un'occasione come la Conferenza nazionale dell'export e dell'internazionalizzazione delle imprese è preziosa per poter interloquire con gli ambasciatori italiani nel mondo, molto bravi a promuovere il Made in Italy". Lo ha affermato il presidente di Mermec, Vito Petrosa, alla terza edizione della Conferenza che ha offerto agli oltre 150 titolari delle nostre Sedi diplomatiche la possibilità di riunirsi, a Milano, con gli esponenti del nostro tessuto produttivo e finanziario in una fitta serie di incontri.