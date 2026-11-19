SACE può svolgere un ruolo fondamentale non solo di accompagnamento economico e di advisory alle imprese, ma anche per intrecciare quel dialogo strategico istituzionale sia con le aziende che con gli attori che decidono le strategie dei mercati in cui le imprese vogliono andare." Lo ha detto Guglielmo Picchi, presidente Sace durante l'evento "Corporate Diplomacy e dialogo istituzionale: il contributo di Sace", promosso da Fondazione Aises Ets e Spes Academy "Carlo Azeglio Ciampi" in collaborazione con Sace.