Imprese: Roscio (Intesa Sanpaolo), 'investendo in tecnologia si contengono rischi idrici'

29 ottobre 2025 | 16.03
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Investendo in tecnologia, le imprese private hanno la possibilità di neutralizzare, o contenere, i rischi idrici. Questo è il messaggio che noi vogliamo lanciare alle imprese: avere un assessment della propria posizione idrica e dotarsi degli strumenti che consentano di risparmiare acqua non sono aspetti legati solo alla sostenibilità, ma sono fondamentali anche per quanto concerne l'attività core delle aziende". Lo spiega Anna Roscio, Executive Director Sales & Marketing Imprese di Intesa Sanpaolo, all'evento 'Acqua, una risorsa strategica per l'impresa sostenibile', organizzato da Intesa Sanpaolo e Acea a Roma nell'ambito della collaborazione tra le due realtà a sostegno del settore idrico. 

