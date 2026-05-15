Imprese, Santocono (InfoCamere): "Investimento di 650 mln all’anno per le prime dieci autocertificazioni"

"Oggi presentiamo una ricerca effettuata dalla Fondazione Promo PA, che dimostra come il mondo delle imprese investa annualmente circa 650 milioni di euro solo per le prime dieci autocertificazioni più rilevanti. Si tratta di un costo burocratico enorme, che potrebbe essere abbattuto grazie alla piattaforma Piattaforma digitale nazionale dati elaborata attraverso il Pnrr negli scorsi anni. L’obiettivo è consentire un rapporto completo tra lo Stato e il mondo produttivo, affinché le operazioni di identificazione dell’azienda vengano finalmente semplificate". Così Antonio Santocono, presidente della Camera di Commercio di Padova e di InfoCamere, partecipando questa mattina al convegno nazionale “Trasparenza, innovazione e sviluppo: trent’anni di storia del Registro delle Imprese”. L’appuntamento, promosso proprio da Camera di Commercio di Padova, Unioncamere e InfoCamere, è stato occasione per celebrare i 30 anni dall’entrata in funzione del Registro delle Imprese che ha rappresentato e rappresenta un’innovazione significativa nel processo di digitalizzazione e semplificazione amministrativa a supporto delle imprese e della trasparenza del sistema economico.

“Il traguardo dei trent’anni sottolinea ancora una volta l’importanza del sistema camerale e di InfoCamere, società del sistema ormai riconosciuta in tutta Europa per la gestione di quello che è, attualmente, il più grande archivio di imprese al mondo - si sofferma Santocono - È una realtà fondamentale: in questi tre decenni abbiamo dato prova della validità del ‘teorema’ di Mario Volpato, Presidente della Camera di Commercio negli anni '90. Volpato ebbe l’intuizione dell’economia del dato, comprendendo che il sistema camerale fosse la realtà più idonea a rappresentarne i valori - spiega - È un’intuizione che si è concretizzata e che tuttora ci permette di essere riconosciuti a livello nazionale e internazionale come l’istituzione più affidabile nella distribuzione delle informazioni legate al mondo delle imprese”, conclude.