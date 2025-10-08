circle x black
Imprese, Tamajo: "La battaglia è velocizzare erogazione fondi dopo i bandi"

L'assessore alle Attività produttive della Regione Siciliana, nel corso della presentazione di 'Camera del futuro'

Imprese, Tamajo:
08 ottobre 2025 | 18.48
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Una panoramica su quello che il governo Schifani ha fatto e che intende fare per il lavoro e le imprese nell'intervento di Edmondo Tamajo, assessore alle Attività produttive della Regione Siciliana, nel corso della presentazione di 'Camera del futuro', il progetto di trasformazione digitale della Cciaa di Palermo ed Enna, creato in collaborazione con InfoCamere e presentato questa mattina a Palermo. “Mi fa piacere che il presidente Albanese abbia ricordato quanto fatto dall'esecutivo regionale, comprese le progressioni e la stabilizzazione dei precari della Camera di Commercio. Qui oggi mi impegno ad aumentare le ore per questi ultimi, che sono stati sì stabilizzati, ma ai quali dobbiamo dare dignità con l'aumento del monte orario. C'è poi da affrontare la riforma del sistema pensionistico dei dipendenti degli enti camerali: in Sicilia c'è una condizione particolare che dobbiamo risolvere e nella Finanziaria di dicembre vediamo se ci riusciamo. Quando si parla di transizione digitale penso a tutto quello che ha fatto il mio assessorato”.

Tra i numerosi interventi, Tamajo ha ricordato, sottolineando le “numerosissime risorse”, la Zes: "una grandissima opportunità per chi vuole investire e lavorare. Oggi la Sicilia è molto attrattiva dal punto di vista commerciale. Giornalmente arrivano richieste di molte multinazionali e pmi per avere aree nelle quali investire e per questo abbiamo messo 100 milioni per riqualificare le aree industriali. Oggi è stato pubblicato il bando per la riqualificazione energetica delle aziende e ci sono a disposizione 90 milioni, con un taglio che va da 50.000 a 500.000 euro. E ancora: nei giorni scorsi abbiamo pubblicato i bandi per la ripresa di Sicilia Plus, per creare sinergia tra imprese ed enti ricerca e si sta lavorando sulle start up. Insomma, stiamo cercando di dare risposte a diversi settori economia siciliana. Proprio ieri sono stati sbloccati 104 milioni per le imprese artigiane, che così potranno investire, e cercheremo di comprimere i tempi, di essere velici e rapidi, perché è necessario velocizzare l'erogazione delle risorse dopo i bandi. Abbiamo l'idea del click day che non ho mai condiviso: i progetti li valutiamo e ne valuteremo tanti. Abbiamo un miliardo e mezzo di fondi da spendere, ma negli ultimi anni la pandemia e il conflitto russo-ucraino hanno cambiato il modo di fare impresa e noi dobbiamo accompagnare le aziende e supportarle”.

