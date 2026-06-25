circle x black
Cerca nel sito
 

Imprese, Tracogna (Mib): "Bat genera valore fin dal suo arrivo a Trieste"

'sta sostenendo lo sviluppo di capitale sociale'

Andrea Tracogna - (foto Adnkronos)
Andrea Tracogna - (foto Adnkronos)
25 giugno 2026 | 17.06
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Bat è arrivata dall'esterno con l'impegno di insediarsi in un territorio nuovo, coinvolgendo una varietà di istituzioni economiche e non. La prima fase è stata di investimento, molto importante e molto rapida, generando fin da subito notevoli effetti diretti e indotti". Lo ha detto Andrea Tracogna, Direttore scientifico Trieste School of Management-Mib, presentando, oggi a Trieste, la terza edizione dello studio sull’impatto dell’hub triestino di Bat sul territorio.

"Oggi, tre anni dopo il suo arrivo, siamo in grado di misurare l'impatto che questo hub della multinazionale sta producendo, a regime, sul territorio, ad esempio con un incremento molto consistente dell'occupazione e alimentando delle catene di fornitura che si sviluppano sul piano locale, regionale e nazionale. Questo - prosegue - ha un effetto anche sull'economia in generale, perché quando si distribuiscono redditi, questi si trasformano in consumi e in investimenti delle famiglie".

"Come Mib, però, vediamo anche qualcos'altro che si realizza grazie alla presenza di Bat: la costruzione paziente, da parte di questa multinazionale, di una rete di relazioni che mette insieme l'economia , l'Accademia e le istituzioni, sviluppando quello che noi consideriamo uno dei fattori più importanti della competitività di un territorio, cioè il capitale sociale. - conclude - Questa rete di relazioni, anche personali, genera fiducia, ottimismo e, quindi, le condizioni e le premesse essenziali dello sviluppo economico, che abbiamo misurato, che viene condiviso con il territorio. Questo è l'aspetto più interessante del modello Bat".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
impatto economico occupazione catene di fornitura capitale sociale
Vedi anche
Milano, scaraventano disabile per terra e rapinano lui e la moglie - Video
Furbetti del cartellino a Como, Gdf denuncia due dipendenti comunali - Video
Terremoto in Venezuela, la testimonianza: "Mia sorella ferita mentre scappava, non ci sono ambulanze né medicine" - Video
News to go
Voli low cost, tra bagagli e posto ecco come il prezzo del biglietto aumenta del 200%
News to go
Europa nella morsa del caldo, Oms lancia allarme: "E' emergenza sanitaria"
Terremoto in Venezuela, la scossa dal mare: il video dei pescatori
Terremoto in Venezuela, Caracas devastata dalle scosse: crolli e macerie - Video
Terremoto in Venezuela, panico allo stadio: giocatori in fuga - Video
Terremoto in Venezuela, paura in aeroporto: la scossa e la fuga - Video
Terremoto in Venezuela, La Guaira devastata: il viaggio da incubo - Video
Terremoto in Venezuela, il primo bilancio del presidente Rodriguez: "32 morti, una tragedia"
Vannacci a cena con Alemanno: "Meloni può chiamarmi, sono disponibile"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza