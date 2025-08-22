circle x black
Imprese, Urso: "Quelle italiane resilienti, hanno saputo reagire meglio a crisi in atto"

Le parole del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, nel corso di un evento al Meeting di Rimini.

22 agosto 2025 | 14.02
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"La prima caratteristica emersa con sorpresa da parte di tanti attori internazionali nelle imprese italiane è la loro resilienza, la loro capacità di non perdere la speranza. Sono quelle che meglio hanno saputo reagire alla crisi internazionale in atto". E' quanto ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, nel corso di un evento al Meeting di Rimini.

"Nel contempo - ha proseguito - hanno saputo evidenziare quello che forse è la principale caratteristica di questo Paese, la creatività, tanto più evidente nei momenti di crisi. Significa certamente far emergere l'entità del Paese e la sua capacità di innovare continuamente". Per cui, ha detto ancora, "se devo enucleare alcuni termini che caratterizzano le nostre imprese, resilienza, creatività, quindi identità e innovazione, non perdere mai la speranza".

Tag
resilienza creatività identità innovazione
