In edicola primo numero monografico de Le Guide de L'Espresso, design visto da prospettiva food

E' in edicola da oggi, venerdì 24 aprile, il primo numero monografico de Le Guide de L'Espresso, diretto da Emilio Carelli. È dedicato al design, ma visto attraverso una prospettiva insolita: quella del cibo, del vino, del lifestyle. Perché in Italia la bellezza abita anche lì, in ciò che si mangia e si beve. Dal 1979, le Guide osservano ristoranti, cantine, luoghi dell'ospitalità, e cercano ogni anno il punto in cui la formaincontra la sostanza, il bello si fonde con il buono. Il primo monografico avvia un ciclo di uscite trimestrali: ogni numero affronterà un tema diverso con una chiave di lettura culturale e originale, con la stessa capacità di andare oltre il piatto e le ricette, che da sempre distingue le Guide. Il prossimo appuntamento sarà in estate, con uno speciale dedicato al turismo. E il 25 novembre, a Milano, Le Guide de L’Espresso torneranno a riunire il meglio dell'enogastronomia italiana per la serata di premiazione annuale.

Questo speciale si apre con un ritratto di Massimo Bottura - in cover, illustrazione di Alice Iuri - che restituisce qualcosa di raro: lo chef modenese di Osteria Francescana si racconta nella sua dimensione più riflessiva. Bottura si definisce “un allenatore di idee”, parla della cucina come progetto e della sua notorietà come una sfida: “Quando le persone proiettano su di te aspettative e sogni, devi fare attenzione a non credere alla tua stessa leggenda”. Restare autentici è una lotta costante. Il colloquio con Carlo Cracco, oggi al Ristorante Viride di Roma e in Galleria a Milano, porta in primo piano una visione della cucina imperniata sulla squadra. L’eccellenza? È un progetto condiviso con la brigata.

Sulle stesse pagine, il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida racconta il ruolo degli chef come ambasciatori dell'identità italiana nel mondo, il design agricolo della sostenibilità, il cibo come strumento di cultura e di politica. Lo Speciale dedica ampio spazio alle nuove voci della ristorazione e della viticoltura: tre chef rivelazione, che esaltano il territorio di origine, prediligono la filiera corta e conservano un rapporto autentico con la materia prima. Poi, la selezione di tre cantine rivelazione, scelte per la forza di un progetto vitivinicolo capace di tenere insieme radici e innovazione. Nel numero sono incluse le ricette di Andrea Berton, uno chef che anche attraverso il design è riuscito a nobilitare un piatto semplice come il brodo. Spazio anche alla salute, con un approfondimento scientifico sul rapporto tra alimentazione e metabolismo a cura del professore Antonio Moschetta.

Il numero ospita anche una riflessione di Francesca Barra sul rapporto tra cibo e schermo: come l'estetica del food-porn sui social abbia trasformato l’atto di mangiare in performance, e come questa spettacolarizzazione stia producendo una cultura alimentare sempre più schizofrenica. Completano lo speciale diversi approfondimenti sul Fuorisalone, sul living d'autore, sull'arredo della cucina, sul linguaggio pubblicitario dell'agrifood e sul settore dell’hôtellerie.

Lo Speciale è stato presentato in anteprima ieri, giovedì 23 aprile, alla Rotonda della Besana di Milano, nel cuore della Design Week 2026. Il Rotonda Bistrò di via Besana ha ospitato anche una mostra delle confezioni storiche di Barilla: la storia del design grafico italiano raccontata attraverso un oggetto quotidiano, dal fondo blu al logo ovale di Carboni, fino alla forchetta di Mancini. Una dimostrazione di come la bellezza italiana abiti da sempre le cose di tutti i giorni. Tra gli ospiti della serata, presentata da Fabiola Fiorentino e Valentina Romagnoli: Massimo Bottura, Carlo Cracco, oltre ad Alessandro Pipero e Guido Paternollo - che hanno firmato anche i piatti in degustazione, rispettivamente la Carbonara a base di tortiglioni Barilla e l’Irish coffee di champignon - e Luca Gardini, alla guida di una wine masterclass con Coppo, Villa Franciacorta e Ronco dei Tassi.

“Forma e sostanza”: il primo numero monografico de Le Guide de L’Espresso in edicola da oggi, venerdì 24 aprile, in allegato al settimanale L'Espresso e poi disponibile per tutto il mese di maggio anche in Gdo, librerie, aeroporti e stazioni.