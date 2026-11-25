"Il rapporto che è stato presentato oggi ha, in qualche misura, le sue radici in questo Ministero, nel senso che nasce da un lavoro ambizione che abbiamo voluto mettere in campo prima con un libro verde che poneva delle domande all'ecosistema produttivo nazionale e poi, sulla base di oltre 250 contributi, abbiamo dato vita a un libro bianco che rappresenta l'insieme di traguardi che vogliamo raggiungere". Così Federico Eichberg, capo di gabinetto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, a margine dell'incontro organizzato al Ministero per presentare il Rapporto strategico 2027 'Industria Italia: Execution. Agenda operativa per la politica industriale'.

"In questo senso - prosegue - la collaborazione con Ced e, ovviamente, con tutte le realtà presenti oggi sarà fondamentale, perché significa rafforzare l'autonomia strategica, significa creare un data lake importante, significa investire nelle nuove tecnologie, significa investire nelle competenze. Quattro ambiti, la semplificazione ovviamente è trasversale a tutti, che intendiamo mettere a terra collaborando con quanti oggi hanno avuto la cortesia di presentare questo rapporto con noi".