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Infortuni, D'Ascenzo (Inail): "Fondamentale diffondere cultura sicurezza tra giovani"

Il presidente dell'Istituto, con nuovo Centro Protesico più vicini ai nostri assistiti

Fabrizio D'Ascenzo, presidente Inail - (Adnkronos)
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26 ottobre 2026 | 16.09
Redazione Adnkronos
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“La settimana europea che mira a sensibilizzare sulla cultura della sicurezza è molto importante e si occupa di un tema che si aggancia perfettamente con la città in cui siamo, L’Aquila, capitale italiana della cultura 2026. Abbiamo ritenuto che fosse quindi doveroso venire qui per fare un tour di questa nostra nuova attività e per diffondere tra i più giovani e nelle scuole l'importanza della cultura della sicurezza”. Così Fabrizio D'Ascenzo, presidente Inail, intervenendo oggi all’inaugurazione del Punto di assistenza protesica Inail de L'Aquila. L’apertura del presidio assistenziale nella città Capitale italiana della cultura 2026 si è svolta a ridosso della Settimana europea per la salute e la sicurezza sul lavoro, conclusasi il 24 ottobre.

“I ragazzi che vanno a scuola oggi saranno i lavoratori di domani, quindi cerchiamo di convincerli sin dall'inizio che il concetto di sicurezza deve caratterizzare in maniera positiva la loro futura attività lavorativa - spiega, soffermandosi poi sull’apertura del Centro Protesico - oltre alla prevenzione e all’attenzione ai ragazzi, c’è l'attenzione ai nostri assistiti. Questa inaugurazione rappresenta un gesto importante nei confronti delle persone che hanno bisogno di assistenza, cerchiamo di essere il più possibile vicini a loro, con tutta la nostra dedizione, per cercare di mitigare la loro difficoltà”.

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