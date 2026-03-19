circle x black
Cerca nel sito
 

Infrastrutture: D'Angelo (Vigili del Fuoco), 'accordo con Ads crea sviluppo tecnologico per soccorso'

19 marzo 2026 | 18.42
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco è sempre interessato all'evoluzione tecnologica. Non a caso abbiamo una direzione centrale che si occupa della parte tecnologica, sia per quanto riguarda i mezzi, le attrezzature, e i dispositivi di protezione individuale. Pertanto, questa giornata, frutto dell'accordo, serve a mettere in evidenza e a creare delle ulteriori possibilità di sviluppo da un punto di vista tecnologico, in particolare, per il soccorso". E' quanto affermato da Cristina D'Angelo, Direttore Interregionale dei Vigili del Fuoco delle Regioni Veneto e Trentino-Alto Adige, all'incontro 'Sicurezza e innovazione delle infrastrutture: verifica del sistema ai avanzato per il riconoscimento degli incendi nelle autostrade con intervento dei vigili del fuoco', promosso da Autostrade dello Stato e Concessioni Autostradali Venete – CAV presso la propria sede a Marghera, Venezia.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
Referendum, Nordio all'Adnkronos: "Bettini miglior sponsor, gli piace riforma ma vota No" - Video
News to go
Olio d'oliva tunisino, Commissione europea dice no a raddoppio importazioni
Guerra Iran, Tajani: "Non partecipiamo, nessuna polemica con Usa" - Video
Unicredit-Commerzbank, Tajani: "Vinca il libero mercato" - Video
Iran, missili contro il gas del Qatar: esplosione a Ras Laffan - Video
News to go
Referendum, Carta europea disabilità è un documento valido
News to go
Parità di genere in Italia, ci vorranno 123 anni per l'eguaglianza - Video
News to go
Bonus moto e motorini al via, come funziona
Un 'Oscar' in Ucraina per Sean Penn: "Fatto con resti di un vagone colpito dai russi" - Video
Auto si ribalta nel torrente, carabinieri salvano due persone intrappolate - Video
News to go
Pubblica amministrazione, stretta smart working: l'allarme del sindacato
News to go
Caro benzina e gasolio, torna la corsa al pieno a Livigno


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza