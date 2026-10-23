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Infrastrutture, Savino (Hilti): "Con Pnrr create nuove competenze, rendiamole strutturali"

Così l’amministratore delegato di Hilti Italia, Alessandro Savino, nel corso della quinta edizione dell’Infrastructure Academy

Alessandro Savino - (Adnkronos)
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23 ottobre 2026 | 14.47
Redazione Adnkronos
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“Il Pnrr ha messo le infrastrutture al centro dell'agenda del Paese. Tutto questo in termini di investimenti importanti con oltre 60 miliardi di euro in mobilità, infrastrutture e logistica”. Ha esordito così l’amministratore delegato di Hilti Italia, Alessandro Savino, nel corso della quinta edizione dell’Infrastructure Academy tenutasi a Roma presso la Serra del Palazzo delle esposizioni.

“Questa concentrazione di opere su larga scala in tempi molto limitati, con delle milestone molto stringenti e implicazioni finanziarie molto rilevanti, ha messo sotto pressione il sistema e ha trasformato il modo di lavorare che oggi è molto più integrato, più connesso e più produttivo”, ha rimarcato Savino durante l’evento, illustrando cosa ha rappresentato il Pnrr in Italia. Un esempio, illustra l’Ad di Hilti, è il BIM. “Finalmente la connessione digitale fra progettazione ed esecuzione sta diventando realtà e questo porta ovviamente efficienza e produttività”, ha continuato.

“Il PNRR ci lascerà come eredità non soltanto quello che abbiamo costruito, ma soprattutto quello che abbiamo imparato per fare meglio le infrastrutture del domani e quindi l'Italia del domani”. Il Piano di Ripresa e Resilienza ha rappresentato una fase straordinaria che ha portato alla nascita di nuove competenze. "Ora queste devono diventare permanenti", ha sottolineato Savino, soffermandosi sulle capacità che è importante rendere strutturali per continuare a far evolvere il settore. "Dobbiamo salvaguardare e consolidare quelle competenze digitali e manageriali che nel passato non erano nel Dna della pubblica amministrazione”. L’Ad di Hilti Italia ha poi concluso rimarcando che “in questo contesto siamo convinti di poter offrire un grande contributo insieme a tutti gli attori del settore”. Un modo, questo, “per continuare il percorso e rendere l’evoluzione del settore virtuosa per tutti gli attori e per il sistema Paese”.

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