Infrastrutture: Vaghi (Ads), 'con ai meno rischi per operatori autostradali e vigili del fuoco'

"L'intelligenza artificiale ha molte applicazioni, alcune delle quali non ancora esplorate per la sicurezza del settore autostradale. Autostrade dello Stato vuole fare la sua parte per garantire benefici che dopo la sperimentazione saranno una realtà sia per gli utenti, perché in caso di incendio il soccorso sarà più immediato, sia per chi lavora in autostrada, perché con l'intelligenza artificiale artificiale, robot o automazione ci sono meno rischi per chi lavora in autostrada e anche per chi opera in caso di incidente, come i vigili del fuoco". A dirlo Carlo Vaghi, Presidente Autostrade dello Stato all'evento 'Sicurezza e innovazione delle infrastrutture: verifica del sistema ai avanzato per il riconoscimento degli incendi nelle autostrade con intervento dei vigili del fuoco', promosso da Autostrade dello Stato e Concessioni Autostradali Venete – CAV presso la propria sede a Marghera, Venezia.