Ing Italia, 63.000 nuovi clienti e crescita importante per raccolta, impieghi e masse

Primo semestre del 2024 positivo per ING Italia, che continua il percorso di crescita e rafforza le ambizioni di sviluppo nel Paese. Nel primo semestre 2024 la banca digitale in ambito Retail Banking (clientela privata) acquisisce nuovi clienti, raggiungendo quota 1.255.000, incrementa raccolta, impieghi e masse gestite e amministrate. Confermato l’obiettivo di essere tra le banche leader nel digitale con un crescente utilizzo del mobile banking da parte dei clienti e un incremento delle transazioni digitali. Continua infine il potenziamento delle reti commerciali e dei punti vendita anche fisici.

Nel Wholesale Banking (servizi alle grandi imprese), ING continua a sostenere l’economia del Paese con nuove erogazioni per € 616 milioni, dando il suo contributo all’interno del network globale di ING con 18 operazioni di finanza sostenibile. Ha annunciato inoltre di puntare a una crescita significativa dei ricavi nei prossimi 5 anni, facendo leva sugli elementi differenzianti di ING - expertise di settore, network internazionale, sostenibilità – adottando un approccio olistico alla clientela, entrando in nuovi settori tra cui Food & Agri, TMT (Tecnologia, Media e Telecomunicazioni) e Manufacturing e consolidando la presenza in settori come l’energia, l’immobiliare, il settore finanziario. Aprirà inoltre nuove posizioni per rafforzare lo staff.

Rilevante la crescita di clienti “primari”, delle masse e dei finanziamenti alle imprese ING in Italia continua ad acquisire nuovi clienti: 63.000 nel primo semestre del 2024, che portano il totale a 1.255.000 (30/06/24). Un incremento particolarmente marcato se si guarda ai “clienti primari”, coloro che usano ING come banca di riferimento, aumentata dell’8,2% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Segno positivo per la raccolta diretta, pari a € 15,1 miliardi al 30 giugno 2024 e in aumento del 12% rispetto all’anno precedente (a/a), e per gli impieghi, che hanno superato quota € 14,7 miliardi (+9,3% a/a). Tra questi, continua la crescita importante dei prestiti personali, con € 143 milioni di nuove erogazioni, il 69% in più a/a.Continua il trend positivo che ormai dura da 2 anni anche per le masse gestite e amministrate, che complessivamente hanno visto un incremento del 28% rispetto all’anno precedente (€ 4,5 miliardi il totale al 30/06/24): sono circa 123.000 i clienti che hanno scelto ING come partner per gli investimenti, il 7% in più a/a. ING ha inoltre avviato a maggio “ING on Tour”, il roadshow organizzato per incontrare i clienti nelle principali città italiane e avvicinarli al mondo degli investimenti. Ben 15 gli appuntamenti previsti entro fine anno.Nei primi sei mesi del 2024 ING ha anche continuato a sostenere le imprese clienti attive in Italia con € 616 milioni di nuovi finanziamenti, il 129% in più a/a. Al tempo stesso la branch italiana ha dato il suo contributo alla transizione green all’interno del network globale di ING supportando 18 operazioni di finanza sostenibile. Il totale dei volumi relativi a operazioni di finanza sostenibile che ha visto il coinvolgimento di ING Italia nel primo semestre del 2024 è stato pari a € 1,7 miliardi di euro. Completa il quadro l’NPL ratio – che misura la qualità del portafoglio crediti – pari al 2,07%, in calo di 11 punti base a/a, tra i più bassi nel settore bancario italiano.

Leadership digitale ed evoluzione cashless in costante progresso

ING conferma l’obiettivo di essere tra le banche digitali leader in Italia e registra un incremento delle interazioni digitali – operazioni svolte attraverso un qualsiasi canale non fisico – che ammontano a 60 milioni (+13,2% a/a) e un maggior utilizzo del mobile banking: sono 791.000 coloro che hanno utilizzato almeno una volta l’App nei primi sei mesi del 2024, il 9,4% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Continua l’evoluzione della banca Retail verso il modello cashless, con una crescita importante nei pagamenti digitali, ovvero transazioni tramite carta di pagamento (+6,8% a/a), e una lieve diminuzione dell’uso del contante (prelievi -3,5% a/a).Continuano a svilupparsi le reti commerciali di ING Italia. Al 30 giugno del 2024 sono 454 i professionisti tra agenti in attività finanziaria e consulenti finanziari, 87 in più rispetto all’anno precedente. Si espande anche il network di negozi finanziari di ING: con le aperture degli store di Roma, Bologna e Brindisi, salgono a 22 i punti vendita fisici di ING in Italia. Gli store “ING Network” rappresentano un nuovo modello di franchising che si rivolge a liberi professionisti interessati ad accogliere una nuova sfida imprenditoriale con tutti i vantaggi di un brand internazionale come quello di ING.Nei primi mesi del 2024 ING Italia ha ottenuto due importanti certificazioni: "Top Employer" e "Great Place to Work", che confermano l'impegno continuo nel creare un ambiente di lavoro positivo e attento al benessere delle sue persone e improntato al massimo equilibrio vita-lavoro, grazie anche al rinnovo del contratto di smart-working a super-flessibilità prorogato per tutto il 2025.

A giugno, inoltre, il focus è stato sull’importanza della genitorialità, grazie all’iniziativa ING Kids “Missione Pianeta” con cui 237 bambini dai 3 agli 11 anni accompagnati dai genitori hanno partecipato a laboratori sull’utilizzo consapevole dell’energia, sulla biodiversità e sulla salvaguardia delle acque. L’attività si inserisce all’interno di un set di iniziative a sostegno della genitorialità e di una maggior flessibilità nella conciliazione di esigenze personali e lavorative.Sempre a giugno ING ha rinnovato il suo impegno sui temi di DI&B partecipando nuovamente al Pride di Milano, che ha visto il coinvolgimento di numerosi colleghi. Sviluppo competenze digitali: con la quarta edizione di Job Digital Lab salgono a 22.000 le persone formate ING ha confermato infine il proprio impegno per rafforzare le competenze digitali nel nostro Paese. Attraverso il progetto Job Digital Lab, realizzato con Fondazione Mondo Digitale e giunto alla sua quarta edizione, sono state formate nel primo semestre 2024 più di 8.000 persone con attività di alfabetizzazione digitale di base, percorsi pensati per le realtà territoriali, per lo sviluppo delle competenze delle donne e delle studentesse con focus sulle materie STEM. Le persone raggiunte dalle attività formative di Job Digital lab raggiunge così complessivamente quota 26.000 dal 2020, anno di inizio del progetto.