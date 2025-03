Ingecon® Sun Storage all-in-one, grande successo a Key Energy 2025

Il nuovo sistema di accumulo INGECON® SUN STORAGE ALL-IN-ONE di Ingeteam, sviluppato in collaborazione con Bertone Design, ha riscosso grande interesse tra gli operatori del settore a Key Energy 2025. Il pubblico ha particolarmente apprezzato l’unione tra efficienza, innovazione tecnologica ed estetica ricercata, caratteristiche che rendono questa soluzione unica nel panorama dello storage residenziale.

Progettato per applicazioni monofase, INGECON® SUN STORAGE ALL-IN-ONE è una soluzione all’avanguardia pensato per il mercato residenziale ed è un sistema completo che comprende:

• Inverter ibrido INGECON® SUN STORAGE 1Play, disponibile nelle potenze di 3.0, 4.5 e 6.0 kW

• Batterie al litio ad alto voltaggio INGECON® SUN STORAGE BATTERY, con capacità modulare da 5 a 25 kWh

Prodotto in Europa e coperto da una garanzia di 10 anni, il sistema si distingue per la sua elevata affidabilità e per il design moderno e personalizzabile, pensato per integrarsi armoniosamente in tutti gli ambienti domestici indoor e outdoor.

INGECON® SUN STORAGE ALL-IN-ONE offre caratteristiche tecniche avanzate che lo rendono una soluzione di alto livello per l’accumulo di energia, efficiente e con prestazioni senza compromessi con:

• Possibilità di sovradimensionamento fino a 11.5 kWp lato fotovoltaico

• Sistema anti-blackout integrato, che consente l’attivazione in modalità EPS in pochi millisecondi

• Adatto sia per impianti connessi alla rete che per installazioni off-grid

Grazie all’integrazione della quadristica di protezione direttamente all’interno del case inverter e al collegamento interno delle batterie, il sistema consente un’installazione versatile, ordinata e senza cavi a vista, valorizzandone ulteriormente l’estetica, la praticità e la sicurezza.

Le batterie sono dotate di un sistema modulare multi-master, che assicura il funzionamento indipendente di ciascun modulo, e di una tecnologia di riscaldamento (heating system), che ne permette l’installazione anche all’esterno dell’abitazione, garantendo affidabilità e sicurezza in qualsiasi condizione climatica.

Oltre alle prestazioni tecniche avanzate, INGECON® SUN STORAGE ALL-IN-ONE ha un design esclusivo e personalizzabile; si distingue per la possibilità di personalizzazione estetica offrendo ai clienti la libertà di scegliere tra diverse finiture di materiali e di colori. Questa flessibilità consente di adattare il prodotto a qualsiasi ambiente domestico, trasformandolo in un vero e proprio elemento di design.

Programma Premium & Service Installer, un nuovo network di installatori Premium

Per supportare la diffusione della nuova soluzione di accumulo, Ingeteam ha lanciato un programma di accreditamento per i Premium & Service Installer, professionisti che avranno il compito di rappresentare l’azienda sia a livello commerciale che per i servizi di assistenza post-vendita, lavorando a stretto contatto con il team di Service interno.

A loro disposizione, Ingeteam metterà a disposizione:

• Percorsi di formazione tecnica continua

• Servizi esclusivi, tra cui Assicurazione All Risk, Finanziamenti agevolati, Credito al consumo con tassi vantaggiosi e Noleggio operativo

Grazie a queste iniziative, gli installatori qualificati potranno distinguersi sul mercato, offrendo ai clienti un prodotto di alta qualità con un servizio di assistenza specializzato.

Con il nuovo INGECON® SUN STORAGE ALL-IN-ONE, Ingeteam conferma il suo impegno per un’energia sempre più efficiente e sostenibile, offrendo una soluzione plug & play che si integra facilmente con pompe di calore e colonnine di ricarica per veicoli elettrici, ottimizzando l’autoconsumo energetico.