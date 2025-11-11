Inps celebra il centenario dell'acquisizione di Palazzo Wedekind a Roma

L'Istituto nazionale di previdenza sociale ha celebrato il centenario dell'acquisizione di Palazzo Wedekind, in Piazza Colonna a Roma, con l'evento "Palazzo Wedekind: 100 anni di futuro". L'iniziativa è stata l'occasione per riaffermare i valori che guidano la missione dell'Istituto oltre il suo ruolo di ente previdenziale: il coinvolgimento dei giovani, il dialogo tra tradizione e innovazione, il senso di responsabilità collettiva e l'apertura ai cittadini dei patrimoni architettonici e culturali che l'Inps custodisce e valorizza.