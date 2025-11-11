Torna in campo Carlos Alcaraz . Oggi, martedì 10 novembre , il fuoriclasse spagnolo affronta l'americano Taylor Fritz nel secondo match del suo girone alle Atp Finals di Torino . Alcaraz arriva dal successo del primo match contro Alex De Minaur , mentre Fritz ha battuto Musetti ieri nel pomeriggio. Si gioca non prima delle 14.

Dove vedere Alcaraz-Fritz? Il match è visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport Mix. Partita visibile anche in streaming su Sky Go, Now e Tennis Tv.