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Inps, Lazzarelli (Civ): "In attesa dal 2024 di oltre 300 ispettori, prima del 2027 no operativi"

Il vice presidente del Consiglio di indirizzo e vigilanza, 'Istituto si sta dando da fare, speriamo in 2026 in servizio ma andranno formati e nel frattempo colleghi vanno in pensione'

Guido Lazzarelli - (Adnkronos)
Guido Lazzarelli - (Adnkronos)
23 giugno 2026 | 15.18
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"La realtà è che Inps aveva a fine 2025 736 ispettori, e mentre io sto parlando continuano ad andare in pensione. Il legislatore in via d'urgenza aveva a inizio 2024 autorizzato l'assunzione di ispettori Inps, superando una situazione per cui l'Istituto non poteva più assumere ispettori. Peccato che siamo al terzo anno da quel decreto assunto in via d'urgenza e ancora gli ispettori non hanno preso servizio. L'Inps si sta dando da fare alla grande perché sta facendo le prove concorsuali e speriamo che entro l'anno vengano effettivamente assunti, ma ogni ispettore, che è un professionista che entra in azienda, va formato da un ufficiale di polizia giudiziaria. Quindi, anche ammesso, come ci auguriamo e come sicuramente avverrà, che nel 2026 avremo questi trecento e rotti ispettori in più, prima di un anno non saranno operativi". Così, con Adnkronos/Labitalia, Guido Lazzarelli, vicepresidente del Civ Inps, a margine della presentazione del Rendiconto sociale dell'Inps, lancia l'allarme sul numero degli ispettori dell'Istituto.

"Ecco che saranno passati quattro anni. Nel frattempo, i colleghi ispettori esperti continuano ad andare in pensione, le ispezioni diminuiscono e il fenomeno certamente non cessa e non aspetta i tempi di assunzione dell'Inps", conclude.

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Inps ispettori pensione
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